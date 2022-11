Dragić še naprej navdušuje v dresu Chicaga

Poraz v domači dvorani so torej doživeli Chicago Bullsi, za katere to sezono uspešno nastopa Goran Dragić. Tokrat je Slovenec odigral 26 minut in v tem času zbral 14 točk, dva skoka in šest podaj, izgubil pa je tudi dve žogi.

Pri gostih je zablestel Brandon Ingram, ki je 18 od svojih skupno 22 točk dosegel v drugem polčasu – vključno s sedmimi zaporednimi proti koncu zadnje četrtine – in New Orleans Pelicanse po zaostanku popeljal do zmage nad biki s 115:111.