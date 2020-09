Prvi strelec tekme Dragić se je spomnil tudi na slovenske navijače

Miami je trenutno nezaustavljiv in je že na pol poti do velikega finala lige NBA. Vročica proti Bostonu vodi z 2:0 v zmagah v finalu vzhodne konference, Goran Dragić pa je bil prvi strelec tekme (25 točk). Nekdanji reprezentančni kapetan se je po zmagi spomnil tudi na obletnico slavja ob naslovu evropskega prvaka in se zahvalil slovenskim navijačem.

"Hvala vam za vso podporo. Skozi vsa moja leta igranja košarke ste vi najboljši. Danes je dan, ko smo osvojili zlato medaljo z našo nacionalno ekipo. Hvala za podporo in upam, da bomo trofejo spet pripeljali nazaj v Slovenijo," se je slovenskim navijačem zahvalil Goran Dragić, ki je bil sinoči ob zmagi Vročice s 25 točkami najboljši strelec tekme. V 34 minutah je dodal še tri skoke in pet podaj (njegov met iz igre: 10:19, za 3 točke 3:7, prosti meti 2:2). Tako kot prvo tekmo finala vzhodne konference je bil Boston tudi na drugi tekmi uvodoma boljši in Miami je zaostajal že za 17 točk. "Vedeli smo, da nismo igrali tako, kot lahko najbolje. Še posebej v obrambi smo bili grozni," je dejal Dragić.

Na vprašanje, kakšen je bil pogovor v slačilnici ob polčasu, je odgovoril, da so poudarjali, da morajo izboljšati obrambo, ker so jim nasprotniki nasuli preveč košev. "Dogovorili smo se, da moramo biti trdnejši na žogi, da moramo močneje pokriti njihove strelce, in ko to delamo kot ekipa, potem naša igra cveti. Nismo govorili o napadu, obramba je bila glavna skrb," je dejal.

Po tekmi je hvalil svoje soigralce in menil, da bo vsako tekmo pač nekdo najboljši strelec in zdaj je bil to pač on. Dragić je v odločilnih trenutkih tekme prevzel vajeti v svoje roke, vendar je dejal, da je vodja Jimmy Butler, pa tudi Bam Adebayo, ampak vse je odvisno od dneva. V ekipi si sicer povedo vse in nihče nima dlake na jeziku."Vedno se vse naravnost in odkrito pogovorimo. Vsak pove drugemu, kaj mu gre, in pri tem ni nobene zamere. Komunikacija je ključna,"je dejal Dragić in pohvalil tudi Duncana Robinsona, ta pa njega. Na drugi tekmi konferenčnega finala je šest igralcev Miamija doseglo več kot deset točk. Robinson jih je dosegel 18, od tega vse z meti za tri točke. "Vsi mu pravimo, da naj meče na koš. To je njegova naloga, ker je izjemen strelec," je dejal 34-letni Dragić.

icon-link Statistika Gorana Dragića na drugi tekmi serije Miami - Boston. FOTO: Sofascore.com

Šestindvajsetletni Robinson pa je dejal, da se je od Dragića veliko naučil, čeprav igrata skupaj šele leto dni. "Rad sem z njim na igrišču. Zadeva težke mete in je konsistenten, to pa je to, kar potrebujemo,"je dejal Robinson o Dragiću. "Vse moraš dati od sebe, ampak istočasno tudi uživati v tekmi z nasmehom na obrazu. Zato to igramo, seveda pa želimo zmagati," je na vprašanje, kaj govori soigralcem v težkih trenutkih, odgovoril Dragić, ter menil, da ima Miami velike možnosti za preboj v finale lige NBA. Po vodstvu proti Bostonu z 2:0 mu le še redki ne verjamejo. Boston je v konferenčnem polfinalu izločil branilce naslova Toronto Raptors, Miami pa najboljšo ekipo rednega dela Milwaukee Bucks. Pred tem so igralci floridske Vročice pometli z Indiano Pacers s 4:0, edini poraz v končnici so za zdaj doživeli z Milwaukeejem po podaljšku na četrti tekmi. Če bodo Dragić in druščina uspešni, se bodo v velikem finalu lige NBA za naslov pomerili z boljšim iz finalnega obračuna zahoda med Denverjem in Los Angeles Lakers, ta serija se še ni začela.