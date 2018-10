Dragić si je oddahnil, ko je Riley ustavil govorice o prodaji

V zadnjem obdobju so se vrstila ugibanja, ali se bosta NBA moštvi iz Miamija in Minnesote dogovorili za menjavo. Zvezdnik Minnesote Jimmy Butler je želel poleti zamenjati ekipo, a so se pri klubu odločili, da ga ne bodo prodali. A Butler vztraja in želi na vsak način zamenjati sredino, zato so v vodstvu kluba vseeno "potipali" tržišče, ker ne želijo nezadovoljnega košarkarja. Miami je pokazal zanimanje, med kandidati za selitev v Minneanapolis pa sta bila v prvi vrsti Goran Dragić in Josh Richardson.

Kot kaže so pogajanja propadla, saj je v garderobo Miamija stopil glavni operativec kluba Pat Riley, ki je igralcem pojasnil, da (zaenkrat) stvar ni več aktualna in se jim opravičil za negotovost ob številnih govoricah. Po pisanju Miami Heralda je Riley igralcem dejal, da na začetku sezone stavijo na trenutno kadrovsko zasedbo, da pokažejo lojalnost kluba do igralcev.