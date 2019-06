Dragić sprejel 17 milijonov evrov in (zaenkrat) ostaja član Miamija

Triintridesetletni Goran Dragićje leta 2015 sklenil pogodbo z Miamijemza 85 milijonov evrov v petih letih, za zadnjo, peto sezono pa je imel sam na voljo izbiro, ali ostane pri vročici ali pa jo zapusti.

"Oseba, ki dobro pozna razmere, pravi, da je Goran Dragić povedal vodstvu ekipe, da bo izkoristil določilo pogodbe in ostal v Miamiju za 19,2 milijona dolarjev. Ta vir, ki želi ostati anonimen, je še povedal, da je več tednov tehtal to odločitev,"je poročilo tiskovne agencije AP objavila liga NBA. Kljub poročanju, da bo ostal v Miamiju, pa to ne pomeni, da ga klub v prestopnem roku v menjavi igralcev ne pošlje v drugo franšizo. Predsednik kluba Pat Rileyje namreč napovedal, da se bo moštvo to poletje korenito spremenilo in pomladilo, kar pa lahko tudi pomeni, da bi odšel 33-letni Dragić, ki je leta 2017 s Slovenijo osvojil naslov evropskih prvakov.