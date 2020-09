Dragić: V Miami sem prišel, da nekaj osvojimo

V boju za naslov prvaka se bosta udarili najboljši moštva vzhodne in zahodne konference. V vlogi favorita so Lakersi na čelu z LeBronom Jamesom (v finalu Zahoda so s 4:1 v zmagah v izločili Denver Nuggetse), vendar je Miami moštvo, ki je polno presenečenj. Na začetku končnice Goran Dragić in soigralci niso imeli, glede na napovedi, veliko možnosti za odmevnejši rezultat, a so nato "rasli" iz kroga v krog. Najprej so odpravili Indiano, nato vodilno moštvo lige po rednem delu Milwaukee in nato v finalu konference še Boston.

Na vprašanje novinarja, kako bodo tekme ob precej neugodnih urah (prva tekma finala bo v četrtek ob 3. uri zjutraj po slovenskem času) spremljali v Sloveniji, pa je dejal:"Moja otroka bosta spala, žena, prijatelji in starši bodo šli v posteljo in si navili budilko in gledali tekmo. Vem, da bo oče zanesljivo gledal."

O finalu pa je dejal: "To mi pomeni vse, zato sem prišel sem, da osvojim nekaj s to organizacijo. V prejšnjih letih nam ni uspevalo, sam nikoli nisem prehitro dvignil rok, vedno so verjeli vame v tem klubu, tudi navijači, in to zelo cenim. Zato želim dati 100 odstotkov vsako tekmo in se po koncu dneva pogledati v ogledalo in reči, da sem dal vse od sebe. To je bila izjemna sezona zame, a še vedno nismo opravili, računam, da imamo še nekaj dobrih tekem v rezervi."