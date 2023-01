Dragić v Parizu: Zdelo se mi je, kot da gre za revijalno tekmo

Komisar lige Adam Silver je dejal, da sicer te tekme noče primerjati z ameriško tekmo zvezd All-Star: "Ne bi rad primerjal, vendar je to še najbližja stvar evropski tekmi zvezd, ki jo imamo." Kot je dodal Silver, gre tudi za praznovanje mednarodnega odtisa današnje lige NBA v svetu. Ko so Biki z legendarnim Michaelom Jordanom leta 1997 gostovali v Parizu, je bil približno eden na 14 košarkarjev lige NBA rojen zunaj ZDA. Zdaj je to razmerje 1:4. "Posebno je tudi, ker ne zastopamo le Detroita, ampak celotno ligo NBA," je dejal trener batov Dwane Casey. "Blagovno znamko poskušamo postaviti na dobro mesto. Na mesto, kjer košarka raste."