Goran Dragić vendarle v Dallas?

"Vsi moji viri v ligi NBA so mi povedali, da pričakujejo odhod Gorana Dragića iz Toronta in skorajšnji podpis pogodbe z Dallas Mavericks," je dejal Jake Fischer v svojem podkastu.

Kot je zapisal novinar Shams Charania iz The Athletica, so v klubu navdušeni nad stanjem Isaiaha Thomasa, prav tako pa je pričakovanja upravičil Lance Stephenson.

Medtem drugi mediji poročajo o razgibanjem dogajanju v Dallasu, ki se želi pred novo sezono okrepiti na mestu organizatorjev igre z izkušenimi igralci. Kot med drugimi piše hoopsrumors, so v Dallasu trenutno na preizkušnji 32-letni Isaiah Thomas , 31-letni Lance Stephenson in 35-letni Monta Ellis .

Goran Dragić (35 let), ki je imel v lanski sezoni povprečje 13,4 točke, 3,4 skoka in 4,4 podaje, se po poročanju slovenskih medijev ločuje od dolgoletne izbranke. Slovenske novice so danes objavile, da se zlati slovenski kapetan po osmih letih zakona ločuje od Maje, s katero imata sina Matea in hčerko Victorio.