Dragić z druščino lovi nujno zmago za končnico, Dončić bo znova počival

TEKMA

Košarkarji Miami Heat so si na zadnjih dveh tekmah močno otežili pot v končnico v letošnji sezoni lige NBA. Moštvo s Floride je namreč dvakrat zapored izgubili z Bostonom in tako padlo iz osmih mest na vzhodu, ki zagotavljajo mesto v končnici. Miami do konca rednega dela čakajo še štiri tekme, od tega tri v gosteh in nič še ni izgubljenega. Glede na 'gnečno' v spodnjem delu elitne osmerice, pa bi lahko Goran Dragićin druščina celo končali na šestem mestu vzhoda, a niso več odvisni zgolj od sebe. Z izplenim 38 zmag in 40 porazov je 'vročica' trenutno na nehvaležnem devet mestu. Z boljšim izkupičkom zmag pa so pred njimi Detroit Pistons (39/39), Brooklyn Nets (39/40) in Orlando Magic (39/40).