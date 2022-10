Dragić z jugoslovansko opravo sprožil vročo debato. Kako dobri bi bili?

(Sedanja) Jugoslavija: Luka Dončić (Slo), Vasilije Micić (Srb), Goran Dragić (Slo), Bojan Bogdanović (Hrv), Bogdan Bogdanović (Srb), Vlatko Čančar (Slo), Džanan Musa (BiH), Nemanja Bjelica (Srb), Dario Šarić (Hrv), Nikola Jokić (Srb) in Jusuf Nurkić (BiH) in Nikola Vučević (ČG).

Pa gremo kar na delo. Izbrali smo po 12 igralcev v obe moštvi. V jugoslovansko reprezentanco so se prebili igralci Slovenije, Srbije, Hrvaške, BiH in Črne Gore. Makedonci žal tokrat ne bodo zastopali barve države, ki več ne obstaja in verjamemo, da nam tega ne bodo zamerili.

Goran Dragić si je poziv v moštvo zaslužil kljub (zdaj zares) uradni reprezentančni upokojitvi, ker je pobudnik debate. Nikola Vučević se na poziv črnogorske reprezentance na minulem Eurobasketu ni odzval, vendar verjamemo, da se možnosti igranja z Jokićem in Dončićem ne bi odpovedal. Luka Rupnik tokrat poziva žal ni prejel, prav tako naturalizirani člani omenjenih reprezentanc, ki so igrali na letošnjem Eurobasketu. Spomniti moramo, da se med najboljše štiri reprezentance na minulem Eurobasketu ni uvrstila nobena od reprezentanc s prostorov nekdanje Jugoslavije.

Zdaj pa skočimo čez Atlantik. Američani so nekdaj bili nesporni vladarji košarkarskega sveta in tudi danes lahko zberejo strah vzbujajočo reprezentanco, ki pa bi se za zmago na izmišljeni prijateljski tekmi z Jugoslavijo morala pošteno namučiti.

V reprezentanco niso bili pozvani številni zvezdniki NBA, ki bi ob tej novici verjetno bili zgroženi, a vendar je na letalu dovolj mesta za zgolj 12 srečnih izbrancev. Američani so trenutno najbolj šibki na položaju centra, kjer bi jim Jugoslavija z Jokićem, Nurkićem in Vučevićem povzročala številne težave. Jugoslovanski organizatorji igre bi se v obrambi pošteno namučili s kritjem mladih in poletnih Moranta ter Younga. Na krilnih položajih so Američani najbolj bogato založeni. Jugoslovani bi se jim s tega položaja zoperstavili predvsem z izkušnjami in odličnim metom z razdalje.

Torej Goran, kaj praviš na naš izbor?