Dragić z Miamijem končal izjemen niz Bucksov: Smo kot družina

Milwaukee Bucksi so zdaj izgubili devet tekem v sezoni 2019/20, od tega kar dve proti ekipi Miami Heat, kar je pred začetkom končnice seveda pomemben podatek za Gorana Dragićain soigralce. Vročica v zadnjih tednih sicer ni preveč blestela, a je v ponedeljek zvečer dobro ustavila najkoristnejšega igralca minule sezone Giannisa Antetokounmpain z zgoščeno obrambo povedla z 31:26.

Dragić ni bil preveč razpoložen, Jelenom pa je uspelo do polčasa znižati zaostanek na vsega točko. A nato se je legendarni slovenski košarkar le razigral in v tretji četrtini Floridčanom pomagal do prednosti z 81:70, ki je gostje niso več uspeli nadoknaditi. Dragić je do konca obračuna zbral 15 točk, Antetokounmpo pa je na klop sedel z vsega 13 točkami, za katere je porabil 18 metov, dodal pa je še 15 skokov. Vse od začetka ere trenerja Mika Budenholzerja, ki je na klop Jelenov sedel leta 2018, je v rednem delu sezone dvakrat Milwaukee uspelo ugnati le Oklahoma Cityju.

'Velika zmaga'

"Kaj mi je šlo skozi misli ob polčasu? Da drugi ne more biti slabši kot prvi!"je v pogovoru za NBA TVtakoj po tekmi povedal Dragić. "To sem si ponavljal v mojim mislih in to sem vedel, da v drugem polčasu ne bom mogel igrati tako slabo. Samo ... Veste ... Ostal sem zvest sebi in se zbral, samozavest za to, da ostanem zvest samemu sebi, pa mi vedno dajejo soigralci,"je nadaljeval nekdanji član ekip Phoenix Suns in Houston Rockets.

"Mislim, da je za nas obramba ključnega pomena, še posebej v končnici. Zadnje tri tedne se nismo dobro branili, v zadnjih treh tekmah pa smo si bolj podobni, bolje se branimo. Veste, Milwaukee je izvrstna ekipa, razumemo, da je bila to njihova druga tekma v dveh večerih, a ni pomembno –to je za nas velika zmaga,"je pristavil Dragić.

Igrajo kot družina

Miami je lahko spet računal na kopico razpoloženih posameznikov: rezervist Jae Crowder je zbral 18 točk in zadel kar pet metov z razdalje, Bam Adebayose je razveselil dvojnega dvojčka (14 točk, 12 skokov in 5 podaj), Jimmy Butler pa jima je sledil z 18 točkami, 7 podajami in 6 skoki. Izkazal se je tudi Kendrick Nunn (13 točk in 8 skokov).

"Res je zabavno, veste. V slačilnici smo kot družina, radi igramo skupaj in to se vidi na igrišču. Vsi podajajo žogo, vsi sodelujejo in vsi so samozavestni. Lahko dosežemo cel kup točk," je še dodal Dragić.

Vrhunci tekme Miami Heat – Milwaukee Bucks: