Miami po novi zmagi na šesto mesto

Zmaga Vročice je ob porazu Bostona s 119:129 proti Portland Trail Blazers pomenila, da ima Miami sedem tekem do konca rednega dela pred Kelti celo tekmo prednosti. To je pomembno, saj se šestouvrščena ekipa neposredno uvrsti v končnico lige, medtem ko morajo ekipe od sedmega do desetega mesta v dodatne kvalifikacije."Ta čas moramo igrati svojo najboljšo košarko in trenutno molim in upam, da nam bo to uspelo," je dejal Jimmy Butler, Goran Dragićpa je dodal, da je bila nedeljska tekma že kot tekma končnice. "Seveda si želimo biti med prvimi šestimi ekipami, da nam ne bo treba igrati dodatnih tekem. Zato se moramo trdo boriti na vsaki preostali tekmi, saj je to pomembno. Gre za končnico. Priprave na tovrstne tekme so preprosto drugačne," je dejal slovenski zvezdnik Miamija, Dragić. Miami do konca rednega dela prvenstva NBA čaka niz težkih tekem – dve proti Bostonu ter po ena proti Dallasu, Filadelfiji in Milwaukeeju.