Dragić z Miamijem 'preskočil' New York, odlični Dončić premalo za razpoloženo Atlanto

"Nekateri bodo dejali, da je Dončić boljši od mene, ker je dosegel več točk, a ob koncu dneva sem jaz lahko vesel, da je moja ekipa zmagala," je o mladem Slovencu dejal prav tako novinec v ligi NBA Trae Young , ki je uvodne tri četrtine slabše igral, v odločilni pa stopil na veliko sceno, ekipa pa mu je sledila do zmage. V zadnjem delu tekme je namreč Young, ki je večer prej proti Clevelandu zbral 35 točk in 11 podaj, dosegel 12 od svojih skupno 17 točk.

Ameriški mediji ugotavljajo, da bodo Dončića in Younga bržkone med seboj primerjali skozi njuno celotno kariero. V Atlanti so namreč kot tretjega na naboru izbrali 19-letnega Slovenca, ki so ga nato poslali v Dallas v zameno za peti izbor na letošnjem draftu, že omenjenega Younga.

Miami pa je doma gostil 'kratkohlačnike' iz New Yorka in pokazal drug obraz kot na prejšnjih tekmah. Hassan Whiteside je dosegel 22 točk in 24 skokov, Josh Richardson je k zmagi dodal 21 točk, Rodney Gruder19 (iz le osmih poskusov), Slovenec v dresu 'vročice' Goran Dragić, ki je na parketu prebil 29 minut, pa je dodal 13 točk, pet skokov in tri podaje.

Košarkarje Miamija naslednja tekma čaka v noči na soboto, ko bo gostil še Portland.

Liga NBA, izidi:

Miami Heat - New York Knicks 110:87

(Goran Dragić: 13 točk, 5 skokov, 3 podaje v 29 minutah za Miami)

Atlanta Hawks - Dallas Mavericks 111:104

(Luka Dončić: 21 točk, 9 skokov, 2 podaji v 34 minutah za Dallas)



Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 86:102

Toronto Raptors - Minnesota Timberwolves 112:105



Chicago Bulls - Charlotte Hornets 112:110

Houston Rockets - Utah Jazz 89:100

San Antonio Spurs - Indiana Pacers 96:116

Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 123:108

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 113:131

Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 97:92

Golden State Warriors - Washington Wizards 144:122