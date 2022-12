Dragić za 24UR: Za Luko vemo, da je človek z drugega planeta

Goran Dragić v tej sezoni za Chicago Bullse v povprečju igra dobrih 17 minut na tekmo, dosega pa osem točk in slabe tri asistence. Pri 36 letih mu vloga rezervista ustreza, saj pravi, da se v mestu Michaela Jordana odlično počuti. "Trener in soigralci so fenomenalni. Manjkajo nam le zmage," je uvodoma povedal.

Biki so trenutno s 16 zmagami in 19 porazi na desetem mestu vzhodne konference, s čimer ne morejo biti najbolj zadovoljni. "Moramo biti bolj konstantni. Igramo toplo hladno. Ene tekme igramo dobro, druge slabo. To je tisto, kar nas v tej sezoni 'ubija', zato smo deseti, kar ni idealno za nas. A do konca sezone je še 50, 60 tekem, tako da imamo še veliko časa," razmišlja Dragić, ki je s formo v zadnjem času vseeno lahko zadovoljen: dobili so pet od zadnjih šestih tekem.

Vesel za Čančarja, Luka je z drugega planeta

Kot prekaljeni veteran in reprezentančni kapetan z veseljem spremlja tudi predstave obeh rojakov čez lužo – Luke Dončića in Vlatka Čančarja. "Še vedno se borim, tako da imam vidno vlogo. Zelo sem vesel tudi za Vlatka, ki dobiva vedno več minutaže in jo dobro izkorišča. Za Luko pa vemo, da je človek z drugega planeta. Kar mu uspeva, je neverjetno. Upamo samo, da bo ostal zdrav, da bo lahko čim več tekem zmagal in da dobi (nagrado) MVP."

V svojih 15. sezonah v ligi NBA je doživel marsikaj, zaigral je tudi v finalu in dobil nagrado za košarkarja, ki je najbolj napredoval. 19. januarja pa bo vendarle izkusil novost, saj bo kot košarkar NBA prvič zaigral v Evropi. V Parizu se bodo Chicago Bullsi pomerili z Detroit Pistonsi. "Tekme se že veselimo. Iz Slovenije bo prišlo veliko prijateljev, komaj čakam. Tam bomo pet dni, tako da bomo čas izkoristili tudi za druženje," je povedal priljubljeni "Gogi".

Na vprašanje, ali tekmo v Parizu zaradi bližine Slovenije bolj nestrpno pričakuje kot njegovi ameriški soigralci, pa je odvrnil: "Res je, ampak tudi Američani se veselijo, ker jih veliko še ni bilo v Parizu. V garderobi se že pogovarjajo: 'Šoping, šoping.' Mislim, da smo vsi zelo veseli. Edino, kar bo malo težje, je potovanje in potem prilagajanje na nov časovni pas. Težko se bo potem vrniti v Ameriko in spet začeti s tekmami."