Dragić za Dončića pripravlja posebno darilo

"Ja, zmagali bomo in to bo darilo. Luka igra fenomenalno in šele 21 let bo imel, tako da ima še vse pred seboj. Zaželel mu bom vse najboljše, da uživa. Upam pa, da bo praznoval pred našo tekmo, ker bomo zmagali mi," je nekoliko v šali, pa tudi zares, dejal Goran Dragić, ki se je skupaj zLuko Dončićem in Slovenijo veselil naslova evropskega prvaka leta 2017.

O svoji igri proti San Antoniu, po kateri se je Miami ponovno povzpel na drugo mesto na vzhodnem delu lige, pa je dejal: "Pomembno je, da smo zmagali. Zadnji dve tekmi nismo igrali dobro kot ekipa. Zdaj smo se vrnili proti dobri ekipi. Je pa toliko slajše, če ob tem še dobro igram."