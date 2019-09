Dragić zadnjo sezono v dresu Miamija: Mislim, da imamo boljšo ekipo kot lani

Številni ameriški mediji so poročali, da bodo pri Dallasu 30. junija sprejeli nekdanjega All-Star igralca Gorana Dragića , medtem ko so pri klubu drugega slovenskega zvezdnika NBA Luke Dončića bojda pričakovali Kellyja Olynyka in Derricka Jonesa ml ., piše časnik Sun Sentinel. Na koncu so pri vročici Hassana Whitesida poslali v Portland, da so v klubu ostali v okvirih tako imenovane omejitve plač oziroma salary-capa, 33-letni slovenski reprezentant pa je ostal na Floridi. Ta čas se v domači dvorani AmericanAirlines pripravlja na začetek nove sezone, 1. oktobra košarkarji Miamija začnejo pripravljalni tabor. "Če sem pošten, za vse te mahinacije nisem slišal," je o večeru, ko je skoraj postal nekdanji član ekipe Miami Heat , povedal Dragić , ki je bil takrat doma v Sloveniji. "To sem izvedel pozneje, vsaj za nekaj od tega. Ko se je vse to odvijalo, sem namreč spal. Res nisem vedel, kaj se dogaja. Seveda, naslednji dan, naslednje jutro, sem prejel ogromno telefonskih sporočil," je v pogovoru za Sun Sentinelpojasnil Ljubljančan. "Bilo je noro. Saj se na začetku ni vedelo, ali je do menjave prišlo ali ne. Veliko prijateljev me je klicalo in spraševalo, kaj je s tem. A res nisem vedel, saj sem se šele zbudil," je dodal in nadaljeval, da je od tega trenutka naprej zanj vse preteklost. "Z nikomer nisem govoril o tem. Ne s svojim agentom ne s klubom, enostavno sem se odločil, da naj gre to mimo," je razkril slovenski košarkar.

Konec avgusta se je vrnil na Florido, še vedno je na plačilnem seznamu vročice, a dejstvo je, da bržkone v prvi peterki Miamija ne bo prostora za oba - in Dragića in Diona Waitersa, razmišljajo priSun Sentinelu. Klubu se je pridružil še Jimmy Butler kot možna menjava za Waitersa,Justise Winslow pa naj bi bil dolgoročna rešitev Miamija. To postavlja Dragića v povsem drugačno vlogo v moštvu, ki je lansko sezono z 39 zmagami in 43 porazi doživelo veliko razočaranje. "Zame se ni nič spremenilo, moj pristop ostaja isti," je dejal Dragić: "Boril se bom. Opravil bom svoje delo. To je to. Na koncu dneva je trener tisti, ki odloča, kdo bo začenjal tekme, kdo bo igral in kdo ostal na klopi. Edina stvar, na katero imam sam vpliv, je, priprava na sezono in način, kako treniram. To je odvisno le od mene, to lahko nadzorujem sam." O poškodbi kolena, ki mu je zagrenila velik del lanske sezone, da je odigral le 36 tekem, je dejal, da je zdaj pod nadzorom: "Moja noga je precej močnejša kot lani. V bistvu je desna noga močnejša od leve. Trenutno dvigujem uteži, delam nekaj košarkarskih vaj. Vse gre tako, kot smo načrtovali." Poleg tega, da se je ekipi kot eden od pričakovanih nosilcev igre pridružil Butler, je vročica na naboru NBA dobila šeTylerja Herrain KZ-ja Okpalo, v Miamiju bo igral tudi Meyers Leonard. "Mislim, da imamo boljšo ekipo kot lani. Edina stvar, ki se bo po mojem malo spremenila, je verjetno minutaža in s tem povezane rotacije. Mislim, da moramo zdaj le še znotraj ekipe zgraditi kemijo, pa bo. Ne glede na to, ali menjaš ekipo ali ne, je vsaka sezona drugačna." Dragić tako vstopa v zadnjo sezono v dresu Miamija, še piše Sun Sentinel. "O tem sploh ne razmišljam, raje živim v sedanjosti in letos bi bil rad predvsem zdrav. To je moja prioriteta, da ostanem osredotočen in dobro opravim svoje delo. In ko bo napočil pravi čas, šele takrat bom razmišljal o svoji prihodnosti," je pogovor sklenil Dragić.