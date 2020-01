Dragića ustavila poškodba, Čančar igral le dobro minuto

Že pred tekmo je trener Erik Spoelstra napovedal, da bo Miami igral brez Gorana Dragića in Kendricka Nunna, nato si je gleženj poškodoval še Jimmy Butler (pred tem je imel težave s kolenom). Tako so Los Angeles Clippersi odnesli zmago iz Miamija (117:122). Zaradi poškodbe mečne mišice ni igral Dragić, trenutno pa še ni jasno, koliko časa bo moral počivati slovenski košarkar. Dragić je namreč v podaljšku tekme proti Washingtonu obnovil poškodbo, zaradi katere je letos že "pavziral". Dragić je bil verjetno celo prvi košarkar Miamija na zadnjih desetih tekmah, ko je v povprečju dosegal po 16,1 točke in 5,5 podaje na tekmo.

Moštvo Denver Nuggets je v New Orleansu premagalo Pelicanse s 113:106, za zmagovite goste je Vlatko Čančar v minuti igre ujel žogo in ostal brez točke. Srb Nikola Jokićs 27 točkami in 12 skoki vodil Denver do zmage v New Orleansu, tudi Michael Porter in Torrey Craig, oba sta zmogla po 5 točk in 10 skokov, sta dosegla dvojna dvojčka. Pri domačih je bil z 18 točkami najučinkovitejši JJ Redick. Prvi novinec nabora lige pred sezono, Zion Williamson, je na svoji drugi tekmi sicer še drugič izgubil, a je v 21 minutah zbral 15 točk in šest skokov.

V Parizu sta se pomerili moštvi Charlotte Hornets in Milwaukee Bucks z grškim zvezdnikom Giannisom Antetokounmpom. Ta je zbral 30 točk in dodal še 16 skokov ter popeljal Buckse do zmage (103:116).

Russell Westbrook je bil s 45 točkami najzaslužnejši za zmago Houston Rockets s 131:124 nad Minnesoto Timberwolves, ki je klonila osmič v nizu. Za poraženo domačo zasedbo je Karl-Anthony Towns vpisal 30 točk. Zvezdnik James Harden je za goste zgrešil vseh šest metov za tri točke in končal pri 12 točkah, kar je najmanj v sezoni.