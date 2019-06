Dragić želi vračati okolici: prenavljal bo igrišča in pripravil aplikacijo za mlade

Slovenski košarkar Goran Dragić je na tretjem GogiTalku razkril, da si želi vračati okolici, zato se je odločil, da bo s projektom 'Podaj, da igram' prenavljal igrišča. Začel bo v Tivoliju, nato pa skočil do Maribora. Napovedal je tudi, da pripravlja aplikacijo, ki bo mladim pomagala pri košarkarskih osnovah. Povabili smo ga pred naš mikrofon, kjer se je razgovoril tudi o tem, kako je biti vzor mladim.

"Prenova igrišča je bila moja skrita želja že od nekdaj. Vemo, da so košarkarska igrišča v Ljubljani v slabem stanju. Ne samo v Ljubljani, nasploh v Sloveniji. Odločili smo se, da bo prvo igrišče, ki bo prenovljeno v tem projektu, v Tivoliju, drugo v Mariboru, potem pa upam, da bo ta akcija zaživela in da bomo prenovili čim več igrišč v Sloveniji za naše najmlajše, da bodo imeli urejena igrišča in da bodo uživali v košarki," je ob robu konference GogiTalknaši novinarki Evi Koderman Pavc zaupal košarkar Miami HeataGoran Dragić.

FOTO: Damjan Žibert

Dragić je sicer na konferenci povedal, kako daleč je že segla tehnologija v ligi NBA. Razkril je, da si zdaj pred tekmo Miami Heata lahko analizo nasprotnikov ogleda kar na tablici. "Vsak igralec ima svojo tablico. Recimo, ko igramo proti Dallasu in jaz krijem organizatorja igre, imam vse tri organizatorje igre na tablici. Nato odprem profil igralca, ki ti točno pove: je levičar, v levo gre 70 odstotkov časa, samo 30 odstotkov časa gre v desno stran. Potem ti pokaže odstotek meta, če je dober, slab strelec. V sistemu ti pokaže, na kateri strani igra akcije, od kod prihaja po žogo," je na konferenci GogiTalk, zdaj že tretji v nizu, povedal Dragić. Z aplikacijo bo skušal pomagati mladim do boljših treningov. "Ne gre samo za to, kako postati boljši košarkar. Gre tudi za razvijanje košarkarskih iger, da se otroci zabavajo, da igrajo drug proti drugemu, da tekmujejo, da se imajo dobro. Predvsem s tega vidika želim pomagati mladim. Mislim, da če hočeš napredovati individualno, moraš vendarle imeti trenerja, da te popravlja," je v naš mikrofon povedal Dragić.

Motiviralo ga je to, da je pri 11 letih spoznal Raša in mu podajal žoge

Dragić je na konferenci spregovoril tudi, da uživa v tem, da je vzor mladim, tako kot je njemu bil vzor Rašo Nesterović, ko je kot 11-letni fant na Iliriji pilil svoje košarkarske veščine. "Rad dam nekaj nazaj v okolje, rad naredim nekaj dobrega za otroke. Tudi jaz sem kot otrok imel v Sloveniji zelo lepo otroštvo," je na konferenci povedal Dragić. "Mediji tega morda niste vedeli. Jaz Raša (Radoslav Nesterović, dobitnik šampionskega prstana lige NBA z ekipo San Antonio Spurs, op. p.) poznam že od 11. leta. Kot 'mulc' sem mu podajal žoge, ko je treniral. Takrat mi je bil on nekako vse. Igralec, ki je igral v NBA. Takrat sem si želel, da bi tudi jaz igral v ligi NBA, in na koncu se je to tudi uresničilo. Je pa res, da je takšna stvar v tistih letih, ko moraš največ delati, ravno ta motivacija, ki jo potrebuješ. To sem nekako dobil, ko sem spoznal Raša. Upam, da lahko to prenesem na mlajše," je povedal Dragić v pogovoru za našo spletno stran.