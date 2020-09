Soigralci o Dragiću: Vedno je pravi v ključnih trenutkih

Goran Dragićčetrtič v 14-letni karieri igra v končnici košarkarske lige NBA. Letošnji nastop med najboljšimi je zanj statistično najuspešnejši. V povprečju dosega 21,3 točke in zna moštvo izvleči iz težke situacije. "Ima neverjetni občutek za igro. V pomembnih trenutkih zadane ključne koše in zato samozavestno lahko igra. Za njim so težke tekme. Sploh v Euroligi in na Eurobasket, kjer je s svojo državo postal evropski prvak," je med drugim o 34-letnemu Ljubljančanu dejal soigralecAndre Iguodala.