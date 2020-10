Dragić: Večino časa sprašujem tistega nad nami, zakaj se je to moralo zgoditi zdaj

Slovenski košarkar se zdravi zaradi poškodbe tetive stopalnega loka in dejal je, da mu je ta na prvi tekmi proti Los Angelesu, ko je igral le prvi polčas, počila."Čutim velike bolečine, kar je glavna skrb. Nočem biti ovira na parketu za svojo ekipo. Hočem biti najboljši, kar sem lahko, a je, kar je," je dejal Goran Dragić, ki tako skoraj zagotovo ne bo nastopil niti na četrti tekmi finala. V njem jezerniki vodijo v zmagah z 2:1.

Razložil je, da poškodba ni nova in jo je imel že med tekmo proti Milwaukeeju in Bostonu, vendar pa takrat še ni bilo tako resno. "Vmes med tekmami končnice nimamo počitka. Dobival sem vso nego, ki sem jo lahko, ampak na žalost se je zgodilo, kar se je zgodilo," je dejal in ponovil, da si želi biti z ekipo na igrišču. "To ni nobena skrivnost. Za to sem delal vso kariero v NBA, vseh 12 let," je dejal in kljub vsemu možnosti igranja do konca finala ni povsem izključil.

"Glede na to kako se trenutno počutim, je le malo možnosti, da bom igral naslednjo tekmo. Vendar pa so mi povedali, da se lahko spremeni iz dneva v dan. Moram priznati, da je veliko bolje kot pred štirimi dnevi. Bomo videli kako se bo noga odzivala v bližnji prihodnosti." Dragić pravi, da ga zdravijo praktično 24 ur na dan in skuša priti nazaj, vendar pa priznava, da nima odgovora ali bo lahko še zaigral do konca finala. Ta poškodba naj bi napredovala različno od igralca do igralca.