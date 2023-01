Dragić: V Parizu je super vzdušje in že komaj čakamo na četrtkovo tekmo

V četrtek slovenskega zlatega kapetana, ki v letošnji sezoni v najmočnejši košarkarski ligi na svetu zastopa barve Chicago Bullsov, čaka obračun z Detroit Pistonsi. In to kar v Evropi, natančneje v Parizu. Tam se je z Goranom Dragićem pogovarjala naša novinarka Sanja Modrić. Gogi je nad Parizom navdušen, poleg tega že komaj čaka na tekmo. Pravi, da je njegovo 15. leto v ligi NBA kot nekakšen bonus, vsako minuto na igrišču močno uživa, to, da ima nekoliko manj obveznosti, pa mu povsem ustreza. V spodnjem videu si lahko ogledate, kaj zanimivega nam je še povedal nasmejani Ljubljančan, več pa v športnem delu oddaje 24ur.