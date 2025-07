Miami ga je želel v trenerski štab, a Dragić se v teh vodah še ne vidi

Tam, daleč stran od blišča profesionalnega športa, 39-letni nekdanji kapetan slovenske reprezentance s strastjo in zavzetostjo predaja svoje znanje in življenjske izkušnje več kot 140 otrokom. Ob njem pa bdi kar 35 strokovnjakov z različnih področij.

Kljub vsemu pa ne skriva navdušenja nad nadarjenostjo nekaterih udeležencev: "Nekaj fantov in deklet je res zelo perspektivnih. To se vidi že po njihovem gibanju, prodorih in borbi, a vemo, da je še dolga pot pred njimi," je povedal zlati kapetan slovenske reprezentance.

So ga pa v njegovem nekdanjem klubu s Floride že želeli v trenerskem štabu. "Malo sem se pogovarjal z Miamijem, (op. p. trener Miamija) Spoelstra mi je omenil to. Rekel sem, da se ne vidim v tem poslu, saj bi imel še naprej enak urnik, kot takrat, ko sem bil igralec. Veliko sem bil odsoten od doma. To me zaenkrat v tej fazi življenja ne veseli."