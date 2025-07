Dragić: Mislim, da smo košarkarska nacija

Goran Dragić tudi po športni upokojitvi budno spremlja dogajanje na košarkarskih igriščih. V pogovoru s Tadejem Vidrihom je analiziral presenečenj polno minulo sezono v ligi NBA in se že zazrl v prihodnjo, se dotaknil predstav Los Angeles Lakersov Luke Dončića in se razgovoril tudi o pričakovanjih pred prihajajočim evropskim prvenstvom, ki jih ne želi postaviti previsoko.

Minula sezona lige NBA je postregla s številnimi presenečenji, ki so presenetila tudi Gorana Dragića. "Bilo je veliko poškodb in menjav igralcev. To je pač NBA in prav zato ga imamo radi, zelo veliko se dogaja med sezono, po sezoni, potem je tu še nabor. Mislim pa, da je Oklahoma zasluženo zmagala," je dejal 39-letnik.

Čez lužo pa je postalo razburljivo že pred začetkom nove sezone, za kar so poskrbele številne pomembne kadrovske rošade. Pomembnega igralca so izgubili tudi pri Los Angeles Lakersih Luke Dončića, ki so v začetku obdobja podpisovanja dogovorov z igralci z iztekajočimi se pogodbami ostali brez Doriana Finney-Smitha.

Kamp Gorana Dragića v Laškem. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Izgubili so zelo hvaležnega igralca, ki igra obrambo in povezuje ekipo," je novico komentiral Dragić. "Ne vem, ali bo prišlo še do kakšne menjave, ali bodo menjali Austina Reavesa, to je še vse v zraku. Definitivno pa iščejo najboljšo možno opcijo, ki je v tem trenutku na razpolago." Po prestopu Dončića k Jezernikom so bila pričakovanja navijačev velika, toda sezona se je za Lakerse končala prej, kot si je marsikdo predstavljal. Jim nekdanji kapetan slovenske reprezentance v prihodnji pripisuje več možnosti? "Kar gre Lakersom v prid je, da imajo podpisanega glavnega igralca, zdaj pa mu morajo pripeljati malo pomoči, tudi igralce s klopi, da imajo dolgo klop. Je pa res, da so ostale ekipe zelo močne."

Obenem pa verjame, da bo druga sezona v rumeno-vijoličastem dresu za Dončića lažja, kot je bila prva, ki jo je zaznamoval nepričakovan prestop iz Dallasa v mesto zvezd. Dragić se namreč dobro zaveda, kako težko je menjati ekipo sredi sezone, še zlasti, če menjava pride kot strela z jasnega. "Tisto, kar najbolj boli, je to, da ga ni noben obvestil. Noben ni vedel za to menjavo. Ni lahko spreminjati ekipo sredi sezone, ampak se je pač zgodilo. Vsi ostali gredo čez to in tudi on je šel," razmišlja 39-letnik, prepričan, da bo prihodnjo sezono slovenski superzveznik pokazal svoj pravi obraz.

Goran Dragić FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Že vrsto let, že zadnjih šest let, dokazuje, da sodi v vrh lige, da je eden izmed najboljših igralcev. Tako da mislim, da se to ne bo spremenilo. Veliko pa je odvisno tudi od njegovih soigralcev, ni vse samo na njem." Njegov pogled pa je usmerjen tudi proti prihajajočem evropskem prvenstvu v košarki. Čeprav imamo Slovenci nanj lepe spomine, saj smo leta 2017 osvojili evropsko krono, Dragić pred začetkom EuroBasketa ne želi imeti previsokih pričakovanj, saj meni, da imajo druge reprezentance kvalitetnejšo ekipo.