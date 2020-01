Dragića po tekmi presenetil intervju z navijačico: Vsaka tekma šteje

Goran Dragić je bil najboljši posameznik v ekipi Miami Heat z 29 točkami in 13 podajami, nedeljskemu izkupičku je dodal še tri skoke. Miami v nobenem trenutku ni zaostajal, čeprav zaradi poškodbe ni igral Jimmy Butler. "Bolj kot ne vsakič, ko je bila žoga v njegovih rokah, je ali zadel ali pa je točke priskrbel komu drugemu," so Dragića pohvalili pri ESPN.

"Vseeno nam je, kdo igra in kdo ne. Ne iščemo izgovorov," je po koncu dejal 33-letni Ljubljančan, ki je odlično metal za tri točke, zadel je kar sedem od desetih poskusov. Na drugi strani sta pri Portland Trail Blazersih izstopala Damian Lillard, ki je dosegel 34 točk in zbral še 12 podaj, ter nekdanji center Vročice Hassan Whitesidez 21 točkami in 18 skoki. Bam Adebayoje za 17. domačo zmago Miamija v tej sezoni prispeval 20 točk, zadel je kar devet od desetih metov iz igre. Derrick Jones Jr. je dosegel 19 točk.

TEKMA

'Bam je bil nocoj izjemen'

"Moramo igrati obrambo. To je bil naš glavni cilj, da pridemo sem in 'zmanjšamo igrišče', igramo skupaj kot ekipa in nocoj nam je uspelo. Izvrstna zmaga," je takoj po tekmi na parketu za FOX Sportspovedal Dragić, potem ko je mikrofon na tako imenovanem Dnevu otrok (Kids Day, op. a.) prevzela ena od mladih navijačic.

"Gremo tekmo za tekmo, vsaka tekma šteje, še posebej tu doma, pred našimi navijači. Vedno se želimo izkazati. Pripravimo se. In mislim, da če se pripraviš, lahko dobivaš tekme,"je še povedal Dragić in ob vprašanju, kako se lahko tako hitro odloča med podajami soigralcem in lastnimi meti, dodal: "Lahko je. Samo 'bereš' obrambo ‒če ti ponudi odprt prostor, potem vržeš, če pa je tam in ti želi blokirati met, potem podaš žogo. Veste, Bam je bil nocoj izjemen in postavljal izjemne blokade za 'pick and rolle'. Nocoj smo prišli do nekaj lahkih zabijanj."

Vročico naslednja tekma čaka v noči na četrtek, ko bo Dragić s soigralci gostoval pri Indiana Pacersih, ki se podobno kot Miami ponaša z izvrstnim izkupičkom na domačem parketu. Nedeljska zmaga je bila za ekipo Heat 17. na 18. domači tekmi v tej sezoni, medtem ko se Pacersi doma ponašajo z izkupičkom 15-4.

Dragić se je proti Portlandu razveselil dosežka sezone (29 točk in 13 podaj):