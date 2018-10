Dragića v Miamiju našemili v Frankensteina, 'strašilo' je tudi v Parizu

Pri moštvu Miami Heat so na noč čarovnic navijače na družbenih omrežjih pozvali, da izberejo najboljšo masko, med "zamaskiranimi" pa se je pojavil tudi slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić. Dragića so pri vročici spremenili v Frankensteina, družbo pa Ljubljančanu delajo Dwyane Wade, James Johnson, Kelly Olynyik in drugi.