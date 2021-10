Dragićev cilj ostaja Evroliga, a je odprt za vse ambiciozne ponudbe

"Dal bom času čas. Odločil sem se, da bom počakal. Ne bom se zaletaval. Pridno treniram, da sem vseskozi v pogonu," pravi Zoran Dragić, ki je na košarkarskem trgu trenutno prost igralec. Da bi se mu bilo po daljši tekmovalni odsotnosti težje vrniti v polni pogon, ga ne skrbi. Tudi zato trenira z različnimi ekipami in tako ohranja stik s košarko "pet na pet".

Poleti so ga povezovali s številnimi klubi. Omenjal se je grški Olympiakos, pa tudi vse bolj ambiciozna Cedevita Olimpija. A mlajši od bratov Dragić poudarja, da je njegova prioriteta igranje v Evroligi. "Mislim, da sem že zmeraj na tem nivoju. Kot sem rekel, dajmo času čas in slej ko prej bo prišlo nekaj, kar mi bo všeč."

Vseeno ne izključuje možnosti, da bi kariero nadaljeval v eni od ekip, ki ne nastopajo v evroligaški konkurenci: "Moj cilj je Evroliga. Ampak če bi prišel kakšen drug evropski klub, ki je dovolj ambiciozen, ne bi rekel ne."

Glede morebitnih ponudb je dejal, da zanje skrbi njegov menedžer, s katerim je vsak dan v stiku. Konkretnih ponudb Cedevite Olimpije doslej ni dobil. Ni pa prečrtal niti možnosti, da bi kariero nadaljeval onkraj meja stare celine. "To je odvisno od vsakega posameznika. Če pride prava ponudba, da greš na Kitajsko, zakaj pa ne. Sezona traja samo šest mesecev. Je res, da je življenje na Kitajskem povsem drugačno, ampak če je denar pravi, zakaj pa ne," pravi Dragić

32-letnik je lani osvojil naslov španskega prvaka z Baskonio, a nato ni podaljšal pogodbe. "Ko sem odšel, smo se zmenili, da bom podaljšal. Vse je bilo pripravljeno, potem pa se nismo dogovorili. Obrnil sem nov list in šel svojo pot."

Letos je novo odlično zgodbo spisal še s slovensko reprezentanco. Prvič v zgodovini se je našim košarkarjem uspelo uvrstiti na olimpijske igre, na katerih so navdušili svetovno javnost, prišli med štiri najboljše, na koncu pa jim je za medaljo zmanjkalo tudi nekaj sreče.

"Pokazali smo neverjetno igro. Zgodba se na žalost ni končala, kot smo si želeli. Ko pogledam nazaj, je priokus malce grenak, ker nismo dobili medalje. Ampak mislim, da smo za Slovenijo naredili velik korak. Pa tudi za slovensko košarko. Četrti smo na svetu, za tako majhno državo je to res velik uspeh," je o poletnih mesecih, prežetih s košarkarsko evforijo, povedal Dragić.

In prepričan je, da ta generacija še ni rekla zadnje: "Cilji so visoki. Ta reprezentančna ekipa ima velik potencial. Zdaj nas čakata evropsko in svetovno prvenstvo. Potem pa že olimpijske igre."