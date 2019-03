Dragićev dvojni dvojček za pomembno zmago 'vročice' proti New Yorku

Košarkarji Miamija so v noči na nedeljo prišli do zelo pomembne zmage v boju za končnico v najmočnejši košarkarski ligi na svetu proti moštvu New York Knicks s 100:92. Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je bil znova eden od junakov v zasedbi 'vročice', saj je v slabih 38 minutah, kolikor je preživel na parketu, 10 točkam dodal še 10 podaj in dva skoka.

TEKMA



Več sledi!



Liga NBA, izid:

New York Knicks -Miami Heat 92:100 (33:29, 28:26, 18:24, 13:21)



