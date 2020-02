Dragićev Miami uspešen v San Franciscu, Dallas brez Dončića poražen

'Vročica' je z zmago proti lanskim finalistom prekinila niz treh zaporednih porazov na gostujoči seriji tekem, na kateri jih čaka še sredin obračun z Utahom. Po neuspehih proti Los Angeles Clippersom, Sacramentu in Portlandu so tokrat padli košarkarji iz San Francisca, ki po 54 odigranih tekmah ostajajo na dnu zahodne konference z 12 zmagami.

Miami je že v prvem polčasu postavil stvari na svoje mesto, vodil za 19 točk, obračun pa so nato v drugem delu mirno pripeljali do konca. Poleg Jimmyja Butlerja (21 točk, deset skokov) se je najbolj izkazal Jae Crowder (21 točk, osem skokov), ki je moštvo okrepil zadnji dan prestopne tržnice iz Memphisa. Goran Dragić je za vročico, ki ostaja na četrtem mestu vzhodne konference (35-18) v 29 minutah dosegel 15 točk in zbral šest podaj.

Za Miami je drugič zaigral Andre Iguodala, ki se je vrnil v kraj, kjer je pustil najboljša leta. Izkušenemu 36-letniku, ki je v sezoni 2014/15 osvojil naziv najkoristnejšega košarkarja finala lige NBA, so se poklonili s posebno, krajšo slovesnostjo pred obračunom, na kateri je spregovoril Klay Thompson, poškodovani zvezdnik 'bojevnikov'.