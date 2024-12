Dragićev nekdanji soigralec in zvezdnik odhaja iz Miamija, želi v Dallas

Luka Dončić in njegov Dallas v tej sezoni igrata odlično, na zahodu pa zasedata visoko četrto mesto. Za to ni zaslužen le slovenski zvezdnik, saj je športni direktor Dallasa Nico Harrison okoli njega postavil odlično moštvo. A prestopni rok v ligi NBA se zaključi februarja in do takrat nihče (razen Dončića) v moštvu Mavericksov ni varen, še posebno, ko je na "tržnici" na voljo eden največjih zvezdnikov v ligi.

Ameriška spletna stran ESPN preko vedno dobro obveščenega novinarja Shamsa Charanie poroča, da šestkratni udeleženec All-Star tekem in igralec, ki je kar štirikrat (2017, 2018, 2020 in 2021) bil izbran v tretje moštvo sezone Jimmy Butler, želi zapustiti svoje trenutno moštvo. V nedeljo, 15. decembra, bo večina igralcev, ki so med poletjem podpisali pogodbe z novimi moštvi kot prosti igralci, znova bila na voljo za prestope in ni naključje, da je ta informacija ravno zdaj prišla v javnost.

35-letni Butler ima z Miamijem trenutno podpisano pogodbo, ki bi se lahko zaključila že v prihajajočem poletju, na voljo pa ima tudi možnost podaljšanja za dodatno sezono. Kljub starosti je Butler še vedno odličen v obrambi in napadu, predvsem pa je igralec, ki se nikoli ni bal velikih trenutkov. V predhodnih 13 sezonah je kar 12-krat s svojim moštvom nastopal v končnici, v zadnjih petih sezonah pa je kar dvakrat z Miamijem nastopal v velikem finalu lige.

Charania poroča, da je Miami pripravljen prisluhniti vsem ponudbam zanj, njegov agent pa naj bi vodstvu Heatov poslal seznam želja, na katerem se je poleg Golden Stata in Houstona znašel tudi Dallas Luke Dončića. Ameriški novinar poroča tudi, da je Butlerjev agent vsa moštva, ki se zanimajo za Butlerjeve usluge, obvestil, da njegov klient ne bo podaljšal trenutne pogodbe in namerava v poletju leta 2025 postati prosti igralec. V tej sezoni v povprečju dosega 19 točk, 5,4 skoka in 4,8 podaje na tekmo. V tej sezoni pa je igral na 17 od 22 tekem.