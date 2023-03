Dragićev prestop v Milwaukee razjezil Boston: Odigral bo ključno vlogo

Ameriški novinar Sean Deveney poroča, da mu je anonimen vir med vodilnimi možmi moštev lige NBA zaupal, da je prestop Ljubljančana iz Chicaga v Milwaukee močno razjezil zaposlene v drugouvrščenem moštvu vzhoda Boston Celtics. Kelti namreč pričakujejo, da bo pot do njihovega prvega naslova lige po letu 2008 in skupno 18. vodil prek Milwaukeeja. S prihodom izkušenega krilnega igralca Jaeja Crowderja in organizatorja igre Gorana Dragića naj bi Bucksi zapolnili najbolj očitne pomanjkljivosti v svojem moštvu.

"Oni (Boston) so eno od moštev, ki je zelo jezno, ker je Chicago prekinil pogodbo z Dragićem, ker imajo Bucksi z njim in Jaejem Crowderjem zelo dobre rezerviste na vsakem položaju," je neimenovan športni direktor enega od NBA moštev dejal Devenyju. "Če se spomnimo tekme na minuli božični dan so Kelti vedno bili samozavestni, ko so igrali proti Bucksom. Zdaj pa je Milwaukee bolj prilagodljiv, kar lahko izkoristi proti Bostonu. Oba lahko presenetita in igrata 20 ali 25 minut ter ti pomagata zmagati tekmo (v končnici)," je pogovor z neimenovanim sogovornikom še poročal Deveny.

Kleti so omenjeno tekmo proti Bucksom zmagali zlahka z izidom 139:118. Takrat so trenerju Bostona Joeju Mazzulli bili na voljo vsi njegovi varovanci, pri Bucksih pa je bil odsoten zvezdnik Khris Middleton, Crowder in Dragić pa seveda še nista bila člana Milwaukeeja. Dragić je letos v Chicagu na 51 odigranih tekmah v povprečju dosegal 6,5 točke, 1,4 skoka in 2,7 podaje v 15 minutah igre. V končnici je Slovenec v svoji karieri odigral skupno 60 tekem na katerih je v dresih Miamija, Phoenixa in Brooklyna v povprečju v 27 minutah igre dosegel 14,6 točke, tri skoke in 4,5 podaje.