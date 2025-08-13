Dragićeva žena ostro nad selektorja in KZS: To je cirkus

Le nekaj tednov pred začetkom evropskega prvenstva je slovensko javnost presenetila novica, da Zoran Dragić, ki je bil v preteklosti pomemben člen slovenske reprezentance in se je vselej odzval na klic selektorja, ne bo del izbrane vrste. Iz Košarkarske zveze Slovenije so sporočili, da ga je selektor Aleksander Sekulić skupaj z Žigo Daneuom črtal s seznama kandidatov.
"Odločitev je bila tokrat še toliko težja, saj je poleg Žige Daneua reprezentanco zapustil tudi Zoran Dragić, igralec, ki je bil dolga leta eden ključnih členov slovenske izbrane vrste in je pomembno prispeval k njenim največjim uspehom," je v torek sporočil selektor.
A kmalu je sledil odmeven odziv – na družbenih omrežjih se je oglasila Dragićeva žena Svetlana, ki je z ostrimi besedami podala svojo plat zgodbe. "Kvazi selektor ni črtal Dragića, Dragić je sam zapustil ta cirkus, ki se odvija že par let! To je velika razlika," je zapisala njegova žena na Facebooku v objavi naznanitve reza.
36-letni Dragić, peti na večni lestvici po številu nastopov in sedmi med najboljšimi strelci v zgodovini slovenske reprezentance, je že pred pripravami napovedal, da bo po EuroBasketu sklenil reprezentančno pot. Njegov izostanek z letošnjega seznama kandidatov tako skoraj zagotovo pomeni konec bogate kariere v državnem dresu.
"Zoki je sam zapustil reprezentanco, in s tem verjetno res olajšal zadevo gospodu dotičnemu, ki ni vedel na kakšen način bi ga odrezal iz reprezentance," je zapisala Dragićeva in dodala, da je do soočenja med njenim možem in Sekulićem prišlo po tekmi z Nemčijo v Mannheimu, kjer je Zoran igral le dobre tri minute.
Še posebej jo je zmotila utemeljitev, da Dragić, za katerim je solidna sezona pri Bilbau, ne more igrati na stare zasluge. "Bolje bi bilo, da se pogleda v ogledalo in si ta stavek ponovi," je zapisala in izpostavila, da se v ozadju dogajanja skriva tudi priimek Dragić. Po njenem mnenju naj bi vlogo odigralo dejstvo, da KZS ni v najboljših odnosih z njegovim starejšim bratom Goranom, zlatim kapetanom iz leta 2017, ki na svojo poslovilno tekmo ni povabil predstavnikov zveze.
"Iskreno mislim, da se je Zoki znašel v tem položaju zaradi svojega priimka. Ampak to zdaj niti ni več pomembno. Mladi si zaslužijo priložnost in igranje, za dolgoletne člane pa si želim, da bi reprezentančno pot zaključili na dostojanstven način, z vsaj malo hvaležnosti s strani vodstva," je sklenila Svetlana Dragić.
Kakšen bo uradni odziv selektorja in vodstva KZS, bo znano po današnjem treningu reprezentance, ki se na EuroBasket pripravlja že brez Zorana Dragića in Žige Daneua. Slovenijo konec tedna čakata gostujoča pripravljalna dvoboja proti Litvi in Latviji.
