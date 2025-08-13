Dragićeva žena ostro nad selektorja in KZS: To je cirkus

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je s seznama za evropsko prvenstvo v Nemčiji odrezal Zorana Dragića in Žiga Daneua. A Dragićeva žena trdi, da Zoran ni bil črtan s seznama, temveč je sam zapustil reprezentanco oziroma "cirkus", kot je vse skupaj sama poimenovala.

Le nekaj tednov pred začetkom evropskega prvenstva je slovensko javnost presenetila novica, da Zoran Dragić, ki je bil v preteklosti pomemben člen slovenske reprezentance in se je vselej odzval na klic selektorja, ne bo del izbrane vrste. Iz Košarkarske zveze Slovenije so sporočili, da ga je selektor Aleksander Sekulić skupaj z Žigo Daneuom črtal s seznama kandidatov.

"Odločitev je bila tokrat še toliko težja, saj je poleg Žige Daneua reprezentanco zapustil tudi Zoran Dragić, igralec, ki je bil dolga leta eden ključnih členov slovenske izbrane vrste in je pomembno prispeval k njenim največjim uspehom," je v torek sporočil selektor. A kmalu je sledil odmeven odziv – na družbenih omrežjih se je oglasila Dragićeva žena Svetlana, ki je z ostrimi besedami podala svojo plat zgodbe. "Kvazi selektor ni črtal Dragića, Dragić je sam zapustil ta cirkus, ki se odvija že par let! To je velika razlika," je zapisala njegova žena na Facebooku v objavi naznanitve reza.

Zoran Dragić FOTO: Fiba icon-expand

36-letni Dragić, peti na večni lestvici po številu nastopov in sedmi med najboljšimi strelci v zgodovini slovenske reprezentance, je že pred pripravami napovedal, da bo po EuroBasketu sklenil reprezentančno pot. Njegov izostanek z letošnjega seznama kandidatov tako skoraj zagotovo pomeni konec bogate kariere v državnem dresu. "Zoki je sam zapustil reprezentanco, in s tem verjetno res olajšal zadevo gospodu dotičnemu, ki ni vedel na kakšen način bi ga odrezal iz reprezentance," je zapisala Dragićeva in dodala, da je do soočenja med njenim možem in Sekulićem prišlo po tekmi z Nemčijo v Mannheimu, kjer je Zoran igral le dobre tri minute.

Goran Dragić FOTO: Luka Kotnik icon-expand