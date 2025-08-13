Svetli način
Košarka

Dragićeva žena ostro nad selektorja in KZS: To je cirkus

Ljubljana, 13. 08. 2025 11.22 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
S.V.
107
107

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je s seznama za evropsko prvenstvo v Nemčiji odrezal Zorana Dragića in Žiga Daneua. A Dragićeva žena trdi, da Zoran ni bil črtan s seznama, temveč je sam zapustil reprezentanco oziroma "cirkus", kot je vse skupaj sama poimenovala.

Le nekaj tednov pred začetkom evropskega prvenstva je slovensko javnost presenetila novica, da Zoran Dragić, ki je bil v preteklosti pomemben člen slovenske reprezentance in se je vselej odzval na klic selektorja, ne bo del izbrane vrste. Iz Košarkarske zveze Slovenije so sporočili, da ga je selektor Aleksander Sekulić skupaj z Žigo Daneuom črtal s seznama kandidatov. 

"Odločitev je bila tokrat še toliko težja, saj je poleg Žige Daneua reprezentanco zapustil tudi Zoran Dragić, igralec, ki je bil dolga leta eden ključnih členov slovenske izbrane vrste in je pomembno prispeval k njenim največjim uspehom," je v torek sporočil selektor.

A kmalu je sledil odmeven odziv – na družbenih omrežjih se je oglasila Dragićeva žena Svetlana, ki je z ostrimi besedami podala svojo plat zgodbe. "Kvazi selektor ni črtal Dragića, Dragić je sam zapustil ta cirkus, ki se odvija že par let! To je velika razlika," je zapisala njegova žena na Facebooku v objavi naznanitve reza.

Zoran Dragić
Zoran Dragić FOTO: Fiba

36-letni Dragić, peti na večni lestvici po številu nastopov in sedmi med najboljšimi strelci v zgodovini slovenske reprezentance, je že pred pripravami napovedal, da bo po EuroBasketu sklenil reprezentančno pot. Njegov izostanek z letošnjega seznama kandidatov tako skoraj zagotovo pomeni konec bogate kariere v državnem dresu.

"Zoki je sam zapustil reprezentanco, in s tem verjetno res olajšal zadevo gospodu dotičnemu, ki ni vedel na kakšen način bi ga odrezal iz reprezentance," je zapisala Dragićeva in dodala, da je do soočenja med njenim možem in Sekulićem prišlo po tekmi z Nemčijo v Mannheimu, kjer je Zoran igral le dobre tri minute.

Goran Dragić
Goran Dragić FOTO: Luka Kotnik

Še posebej jo je zmotila utemeljitev, da Dragić, za katerim je solidna sezona pri Bilbau, ne more igrati na stare zasluge. "Bolje bi bilo, da se pogleda v ogledalo in si ta stavek ponovi," je zapisala in izpostavila, da se v ozadju dogajanja skriva tudi priimek Dragić. Po njenem mnenju naj bi vlogo odigralo dejstvo, da KZS ni v najboljših odnosih z njegovim starejšim bratom Goranom, zlatim kapetanom iz leta 2017, ki na svojo poslovilno tekmo ni povabil predstavnikov zveze.

"Iskreno mislim, da se je Zoki znašel v tem položaju zaradi svojega priimka. Ampak to zdaj niti ni več pomembno. Mladi si zaslužijo priložnost in igranje, za dolgoletne člane pa si želim, da bi reprezentančno pot zaključili na dostojanstven način, z vsaj malo hvaležnosti s strani vodstva," je sklenila Svetlana Dragić.

Kakšen bo uradni odziv selektorja in vodstva KZS, bo znano po današnjem treningu reprezentance, ki se na EuroBasket pripravlja že brez Zorana Dragića in Žige Daneua. Slovenijo konec tedna čakata gostujoča pripravljalna dvoboja proti Litvi in Latviji.

košarka kzs sekulić dragić
KOMENTARJI (107)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
13. 08. 2025 12.23
Naj odstopi.
ODGOVORI
0 0
Martinović
13. 08. 2025 12.20
+0
Dobro s katerga planeta je Svetlana? Kdaj je zadnjič gledala igrat Zorana? Ali pa vsaj ve koliko je star?
ODGOVORI
1 1
Firedancer
13. 08. 2025 12.20
+1
Dokler bo Sekulić selektor in mu bo KZS držala štango, bo okoli reprezentance vladal kaos in cirkus, ki bosta prinašala samo slabe rezultate. Sploh ne razumem od kje Sekuliću toliko kredita za svoje slabo delo na mestu selektorja. Ne zanima me cirkusa gospe Dragić, ampak taka izjava da misliti, da nekaj ni čisto tako, kot so govorili. Selektor je brez vsakršne avtoritete. Mogoče mu Luka fura reprezentanco in je vsem na KZS v interesu, da ostaja selektor, dokler se Luka s tem strinja. Dejstvo pa je, da pod njegovim vodstvom padamo po lestvici in nič ne kaže, da bo kmalu kaj drugače.
ODGOVORI
2 1
melhijad1
13. 08. 2025 12.19
-1
sekulic nimas pojma...zapravil boš celo generacijo..
ODGOVORI
2 3
galeon
13. 08. 2025 12.19
+1
Kjerkol sta ta dva zraven je sam cirkus. Oba stran pa bo mir in se bo igrala košarka.
ODGOVORI
1 0
Klovni...
13. 08. 2025 12.17
+2
To da je navaden cirkus vemo vsi, samo ne vem kaj ima ta žena za komentirati. Mogoče pa je imela druge načrte za poletje, zdaj pa bo mogla biti doma.
ODGOVORI
3 1
RUBEŽ
13. 08. 2025 12.17
+1
Napiše še samo to. Vzemite si zgled po ODBOJKARSKI ZVEZI SLOVENIJE.
ODGOVORI
1 0
Grickoficko
13. 08. 2025 12.17
+1
Tesko je sam sebi priznat, da nisi več tako dober kot si bil nekoč.
ODGOVORI
1 0
Profesor tel.vzgoje farmacevtk
13. 08. 2025 12.17
+1
Žene in punce košarkarjev, kolesarjev in drugih športnikov… se vidi kdo je doma glavni in da je mož/fant športnik samo njihov dirkalni konj, ki prinaša denar, one pa odločajo o vsem, kar se kaže tudi navzven, ko jim kaj ni prav.
ODGOVORI
1 0
DAEMONIUM
13. 08. 2025 12.17
+1
Že davno sem napisal da ta cirkus mora zapustiti tudi Simčič, da se ne sramoti brez potrebe!!!
ODGOVORI
1 0
DAEMONIUM
13. 08. 2025 12.18
Ne Simic ampak Dončić...ebem ti črkovalnik!
ODGOVORI
0 0
bilythekid321
13. 08. 2025 12.16
+0
zoran ne se sekirat ti si itak samo še za kaksno ulično kosarko dober.
ODGOVORI
1 1
Anion6anion
13. 08. 2025 12.14
-2
Zoran dokazal si da si copata.
ODGOVORI
1 3
ptuj.si
13. 08. 2025 12.14
+2
žena bi se ga rada rešila čez poletje, on pa se ne da.
ODGOVORI
3 1
NiGenocid
13. 08. 2025 12.14
+0
Njegova domovina Srbija klice. Kri ni voda!
ODGOVORI
2 2
energetik10
13. 08. 2025 12.12
+4
hahah kaj ima žena za komentirat😅
ODGOVORI
5 1
RUBEŽ
13. 08. 2025 12.12
+4
Za Sekulića jaz že od njegove postavitve za selektorja pravim, da ni sposoben voditi reprezentance. Enostavno nima znanja za tako raven. Amen. On in Erjavec bi morala oditi že zdavnaj, oziroma sploh ne bi smela biti na teh pozicijah. Tako pa bo spet eno tekmovanje šlo mimo brez vidnega uspeha. Žal mi je edino igralcev. Ne bi me presenetilo, če bi še kdo odšel na svojo pobudo.
ODGOVORI
4 0
Anion6anion
13. 08. 2025 12.11
+4
Ves čas je bil v reprezentanci zaradi Gorana.
ODGOVORI
5 1
Anion6anion
13. 08. 2025 12.10
+2
Ha ha žena se pritožuje. Da dol padeš
ODGOVORI
5 3
zmerni pesimist
13. 08. 2025 12.10
+2
Saj ko imamo sekulića in rjavca je cirkus zagotovljen
ODGOVORI
2 0
Betuul
13. 08. 2025 12.09
-1
Ni kaj! Žena Dragič gor dres za košarko in št 77! Pa takoj v napad na sekuliča ! In: a me vid’š al ‘ne!
ODGOVORI
0 1
