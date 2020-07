Dragićevih 11 točk ob zmagi Miamija

Slovenski košarkar je v 11 minutah in prav toliko sekundah dosegel 11 točk, ujel je tudi dve žogi ter enkrat podal in enkrat žogo ukradel. Duncan Robinsonje bil z 18 točkami prvi strelec Miamija, na drugi strani jeBuddy Hielddosegel eno več. Oba nista bila člana začetnih peterk, igralci pa so imeli zelo enakomerno razporejen igralni čas. Miami prva uradna tekma čaka 1. avgusta, ko bo njihov tekmec Denver. Goran Dragić je v dosedanjem poteku sezone, večinoma je v igro prihajal s klopi, v povprečju na tekmo dosegal po 16,1 točke, 3,1 skoka in 5,1 podaje.

Denver Nuggets so z 89:82 premagali Washington Wizardse, Troy Daniels je bil z 22 točkami najboljši strelec Denverja, za katerega slovenski igralec Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro, Rui Hachimura pa je bil z 18 točkami prvi mož poražene zasedbe.

Pripravljalne tekme po premoru sredi marca zaradi pandemije novega koronavirusa so se v Orlandu začele v noči na četrtek po srednjeevropskem času, na programu sta bili še dve tekmi. Los Angeles Clippers so bili z 99:90 boljši od Orlando Magicov, New Orleans Pelicans pa so porazili Brooklyn Netse z 99:68. Luko Dončića in Dallas Maverickse prva pripravljalna tekma čaka v noči na petek, ko se bodo pomerili z Los Angeles Lakersi.

Prve pripravljalne tekme v najmočnejši košarkarski ligi na svetu namesto 48 minut potekajo 40 minut. Redni del sezone po ustaljenem časovnem formatu, torej z vsako četrtino po 12 minut, se bo v Disneyjevem športnem kompleksu na Floridi nadaljeval 30. julija, ko bodo moštva odigrala prve tekme nadaljevanja rednega dela sezone, nato sledi še končnica v boju za naslov prvaka.