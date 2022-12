Dragićevih 14 točk za gladko zmago Chicaga proti Dallasu brez Dončića

V noči, ko so bile na sporedu tekme ekip vseh treh slovenskih košarkarjev v NBA, je na parket stopil le 36-letni Goran Dragić. V 15:52 minute je priložnost tudi dobro izkoristil in zadel pet od sedmih metov iz igre, od tega dva za tri točke. V statistiko je Ljubljančan poleg 14 točk vpisal še tri podaje in eno ukradeno žogo.

Biki so dvoboj odločili že do polčasa, ki so ga dobili kar z 82:53. Pri domačih je DeMar DeRozan dosegel 28 točk, 20 jih je dodal Nikola Vučević. Pri Dallasu sta bila s 27 oz. 21 točkami najbolj razpoložena Spencer Dinwiddie in Christian Wood. Pri Mavericks poleg Luke Dončića, ki je počival zaradi načete stegenske mišice, nista igrala še Josh Green in Maxi Kleber. Dallas je doživel drugi zaporedni poraz, z razmerjem zmag in porazov 13-13 pa zdrsnil na deseto mesto zahodne konference. Chicago (11-14) je na vzhodu enajsti.