Dragićevih devet točk ob porazu bikov v San Antoniu, zmaga Denverja

Tokrat prosti Dallas Luke Dončića bo naslednjih pet tekem igral v domači dvorani. Prva bo že v noči na nedeljo po slovenskem času, ko v goste prihaja ekipa Oklahoma City Thunder.

Nuggets, proti Utahu je Bones Hyland zadel sedem trojk za 26 točk, Michael Porter Jr. je dodal 22 točk in 13 skokov, Nikola Jokić pa 12 točk, 10 skokov in šest podaj, bodo v noči na ponedeljek igrali z Los Angeles Lakers. Skušali bodo dobiti še drugi medsebojni dvoboj v razmaku petih dni. Biki bodo večer prej gostili Philadelphio, v San Antoniu pa je Keldon Johnson s 33 točkami vodil Spurs do zmage in pokvaril slavje ob doseženem mejniku svojemu nekdanjemu soigralcu DeMarju DeRozanu. Ta je prav tako dosegel 33 košev in postal petdeseti igralec v zgodovini lige, ki je prišel do meje 20.000 točk.

V San Antoniu je bilo pestro že pred tekmo, saj je vodstvo Spurs odpustilo Joshuo Prima, pri tem pa so predčasno prekinitev pogodbe z 19-letnim Kanadčanom pospremili brez pojasnila in zgolj s tem, da so to storili v najboljšem interesu obeh strani. Primo je bil lani izbran kot dvanajsti v naboru novincev in je bil najmlajši igralec lige v prejšnji sezoni. Pred dvema tednoma je podaljšal pogodbo še za tretjo sezono, ko bi imel letno plačo 4,3 milijona dolarjev, a je sedaj postal prost igralec v iskanju novega kluba.