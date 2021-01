Dragićevo moštvo bo kmalu pozdravilo navijače, o vstopu v dvorano bodo odločali kar psi

V želji, da bi preprečili morebitno širjenje okužb z novim koronavirusom pred, med in po tekmi, bodo v franšizi Heat uporabili tudi za to posebej usposobljene pse, ki bodo z vohljanjem skušali najti virus med obiskovalci pred vstopom v areno AmeiranAirlines.

Moštvo s Floride si želi prvič v tej sezoni pozdraviti navijače v domači dvorani že 28. januarja, torej čez šest dni, ko bodo na domačih tleh gostili zasedbo Denverja, za katero igra še en slovenski košarkar, in sicer Vlatko Čančar.

O vstopu bo odločal pes

Kot so v videu z naslovom 'Kaj pričakovati na dan tekme' predstavili v ligi NBA, bo pes odločal o tem, kdo bo smel vstopiti v dvorano in kdo ne. Usposobljeni psi bodo namreč 'prevohali' vrsto in v kolikor se pes pri stoječemu v vrsti ne bo zaustavil, bo ta lahko šel v dvorano. V kolikor se bo pes usedel, bo obiskovalcu vstop onemogočen. Kdo bi si – še pred kratkim – mislil, da bo o vstopu v dvorano odločal kar pes.

A za tiste, ki ste skeptični, študije so pokazale, da se pse da naučiti, da lahko skozi človeški znoj zaznajo prisotnost Covida-19. Tisti, ki jim psi predstavljajo nelagodje, se bodo lahko poslužili drugačnih metod (hitrih testov), a bo ta postopek trajal precej dlje – približno 45 minut, so še sporočili organizatorji. In ne, če ste mislili, da bodo tekme takšne kot običajno, ste se zmotili: kljub psom in testom bodo gledalci še vedno morali nositi maske, dovoljeno jih bo sneti le ob prehranjevanju na točno določenih mestih.

A to še ni zdaleč ni vse, kar so pred prihodom navijačev v dvorano ob strogih preventivnih ukrepih pripravili v franšizi Heat v sodelovanju z ligo NBA. Vsi, ki bodo sedeli do dobrih 9 metrov od igrišča, bodo morali pred tekmo opraviti hitri test. Ob negativnem testu jim bo dovoljen vstop v dvorano.