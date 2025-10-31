Svetli način
Košarka

Nekdanje moštvo Gorana Dragića opustošeni Jamajki doniralo milijon dolarjev

Miami, 31. 10. 2025 16.42 | Posodobljeno pred 33 minutami

Jamajka se še vedno pobira po posledicah, ki jih je za seboj pustil orkan Melissa. Slepa za stisko Jamajčanov pa ni ostala franšiza severnoameriške lige NBA Miami Heat, ki je otoški državi za obnovo po orkanu donirala milijon dolarjev.

"Miami Heat je skupaj s fundacijo Micky & Madeleine Arison Family in podjetjem Carnival Cruise Line društvu Direct Relief doniral milijon dolarjev, da bi s tem pomagal pri obnovi po orkanu Melissa," so sporočili iz moštva, za katerega je igral tudi Slovenec Goran Dragić.

Preberi še Orkan Melissa terjal 30 življenj na Haitiju in 19 na Jamajki

Melissa je Jamajko v torek dosegla s hitrostjo 295 km/h. Velik del otoka je ostal brez elektrike, številna območja so poravnana s tlemi, nekateri deli države so že več dni brez vode, Jamajčanom pa primanjkuje tudi hrane. Po dozdajšnjih informacijah je orkan terjal 19 smrtnih žrtev.

Naslednji članek

San Antonio Spurs do pete zaporedne zmage

