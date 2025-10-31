Nekdanje moštvo Gorana Dragića opustošeni Jamajki doniralo milijon dolarjev

"Miami Heat je skupaj s fundacijo Micky & Madeleine Arison Family in podjetjem Carnival Cruise Line društvu Direct Relief doniral milijon dolarjev, da bi s tem pomagal pri obnovi po orkanu Melissa," so sporočili iz moštva, za katerega je igral tudi Slovenec Goran Dragić .

Melissa je Jamajko v torek dosegla s hitrostjo 295 km/h. Velik del otoka je ostal brez elektrike, številna območja so poravnana s tlemi, nekateri deli države so že več dni brez vode, Jamajčanom pa primanjkuje tudi hrane. Po dozdajšnjih informacijah je orkan terjal 19 smrtnih žrtev.