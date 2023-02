Dragiću drobtinice ob porazu Chicaga, Čančar brez minutaže

Srbski center iz Somborja je dosegel že 98. trojni dvojček v ligi NBA, od tega 92. v rednem delu sezone. Gosti iz New Orleansa so v odsotnosti svojega prvega zvezdnika Ziona Williamsona , ki ne igra zaradi poškodbe stegenske mišice, doživeli že deveti poraz na zadnjih 14 tekmah in vse bolj drsijo po lestvici. Trenutno so na devetem mestu s 50-odstotnim izkupičkom (26 zmag in 26 porazov), zmago več imata Dallas Luke Dončića in Phoenix. Na današnji tekmi v Denverju sta bila najbolj učinkovita Herbert Jones in CJ McCollum , oba sta dosegla po 21 točk.

V kultni dvorani Madison Square Garden v New Yorku je v polnem sijaju zablestel LeBron James. Njegovi jezerniki so kratkohlačnike premagali s 129:123, 38-letni "kralj James" pa je dosegel 28 točk, 11 podaj in deset skokov ter ga le še 89 točk loči do absolutnega rekorda po številu doseženih točk v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Ta rekord je v lasti legendarnega centra Kareema Abdul-Jabbarja (38.387 točk).

"Mislim, da je le vprašanje časa, kdaj mi bo to uspelo," je po simultanki v velikem jabolku dejal James in dodal: "V svoji karieri nisem nikoli razmišljal o rekordih. Na vsaki tekmi se trudim po svojih najboljših močeh in poskušam biti trojna 'grožnja' v zabijanju, skokih in podajah. Osredotočen sem na ekipni uspeh, moja primarna naloga je dvigniti igro jezernikov in napredovati po lestvici."