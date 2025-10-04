Košarkarju preti usmrtitev zaradi medicinske konoplje

Predstavljajte si, da čakate na 'zdravilo' za kronično bolečino, ki vam razžira telo, nato pa namesto olajšanja na vaša vrata potrkajo policisti in vas aretirajo. To je grenka resničnost, v kateri se je znašel Jarred Shaw, ameriški košarkar v Indoneziji. Potem ko je na njegov naslov prispela pošiljka bonbonov s kanabidiolom (CBD), ki jih je uporabljal kot zdravilo za lajšanje simptomov hude Crohnove bolezni. Zdaj mu grozi izjemno ostra kazen – celo usmrtitev. Shaw je svojo ekipo Prawira Bandung leta 2023 popeljal do zmage v indonezijski ligi IBL, v treh sezonah v Indoneziji pa je vpisal že več kot 1.000 točk. Zdaj je pristal v priporu, brez pravice igranja košarke v Indoneziji do konca življenja. Ujet je v sistem, ki ne ločuje med medicinsko uporabo in rekreativno zlorabo.
Indonezija slovi po izjemno strogi protidrogni zakonodaji, ki ne pozna milosti, ne glede na razloge za uporabo prepovedanih substanc. Smrtna kazen z ustrelitvijo je bila izvedena tudi v novejši zgodovini, denimo leta 2016, ko so zaradi trgovine z mamili usmrtili štiri tujce in enega Indonezijca. V tej državi je na smrt obsojenih več kot 500 ljudi, od katerih jih je skoraj sto tujcev, večina pa zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami. Shaw je The Guardianu iz pripora pojasnil: "Uporabljam konopljo kot zdravilo. Imam vnetno stanje, imenovano Crohnova bolezen, ki je neozdravljiva. Poleg konoplje ni zdravila, ki bi mi ustavilo bolečine v želodcu." Kljub temu da je bonbone naročil na Tajskem, kjer Shaw živi med sezonami in je zakonodaja glede konoplje tam bolj popustljiva, se zdaj sooča z nepopustljivimi zakoni v Indoneziji. "Naredil sem neumno napako," je Guardianu dejal Shaw. Dodal je, da je s konopljo poskušal zdraviti anksioznost, depresijo, nespečnost in Crohnovo bolezen.
Crohnova bolezen je kronična vnetna bolezen prebavnega trakta, ki lahko prizadene kateri koli del od ust do zadnjika, najpogosteje pa spodnji del tankega črevesa in debelo črevo.
"Ljudje mi govorijo, da bom zaradi bonbonov do konca življenja v zaporu. Nikoli nisem doživel česa takega," je o svojem trenutnem položaju dejal Shaw. Dodal je, da sta bila prva dva meseca po aretaciji "najnižja točka" v njegovem življenju in dodal, da se je mentalno počutil zelo slabo. "Bil sem nemočen in osamljen. Nisem se želel več zbuditi," je dejal in dodal, da ga je rešila njegova vera in dostop do fitnesa v zaporu. Košarkar, ki je v preteklosti igral tudi v Argentini, na Japonskem, v Turčiji, na Tajskem in v Tuniziji, kljub pravnim težavam še vedno ni obupal nad svojo košarkarsko kariero.
Indonezijska policija je dejala, da je Shaw svojim klubskim soigralcem pošiljal mobilna sporočila, v katerih jim je dejal, da bo bonbone delil z njimi. Ronald Sipayung, vodja policije na letališču Soekarno-Hatta, je novinarjem v Indoneziji dejal, da Shawu grozi dosmrtna ječa ali celo usmrtitev. "Preiskava še vedno poteka, saj želimo odkriti mednarodno mrežo za preprodajo drog, ki se skriva za tem primerom in jo ustaviti," je dejal Sipayung. Policija ga je obtožila posedovanja 869 gramov konoplje, Shaw pa trdi, da ta podatek ni pravilen, saj večino teže predstavljajo bonboni in ne konopljine sestavine. "Želijo me prikazati kot velikega preprodajalca drog. Zakaj bi bonbone prinesel sem? To sem storil za osebno uporabo," je zagotovil nemočni Shaw, ki zbira sredstva za pravno obrambo.
