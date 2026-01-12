Drama v Minneapolisu pripadla Edwardsu in druščini

Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 29 točk ter dodal osem asistenc in pet skokov za domačo zmago proti floridskemu tekmecu. Zasedba iz Oklahome je s tem izboljšala najboljši izkupiček v ligi, trenutno njeno razmerje zmag in porazov znaša 33-7. "V obrambi smo igrali zbrano in dobro zaustavili napade Miamija, ob tem pa izpeljali številne protinapade in dosegali lahke točke," je po zmagi med drugim dejal Aaron Wiggins. Jalen Williams je za zmago prispeval 18 točk, Chet Holmgren pa 16 točk in devet skokov. Pri Miamiju je bil najučinkovitejši Andrew Wiggins s 23 točkami.

Minnesota je le dan po porazu v Clevelandu pred domačimi gledalci ugnala San Antonio, odločilni koš pa je 16,8 sekunde pred koncem dosegel Anthony Edwards. "Ant-Man" je zbral 23 točk, Donte DiVincenzo jih je dodal 19, rezervist Naz Reid 17 točk in 11 skokov, Francoz Rudy Gobert pa je pod košema pobral 14 žog. Francoz Victor Wembanyama je bil s 29 točkami najboljši strelec ostrog, a visokorasli francoski zvezdnik in De'Aaron Fox sta v zadnjih sekundah zgrešila meta za vodstvo oziroma zmago. V zahodni konferenci je v vodstvu Oklahoma City (33-7), na drugem mestu pa je San Antonio (27-12). Sledijo jim Denver (26-13), Minnesota (26-14) in Los Angeles Lakers (23-13), kjer igra slovenski zvezdnik Luka Dončić. Slovito zasedbo iz mesta angelov v noči na torek čaka lokalni obračun v gosteh proti Sacramentu, ki je doslej dosegel devet zmag in doživel 30 porazov.

V noči na ponedeljek je bila izjemno napeta tekma v Torontu, kjer je kanadska ekipa po pravi srhljivki ugnala Philadelphio s 116:115, odločilno točko pa je 0,8 sekunde pred koncem prvega podaljška s črte za proste mete dosegel Scottie Barnes. Ta igralec je skupno dosegel 31 točk, pri gostujoči pa je bil najbolj razpoložen Tyrese Maxey z 38 točkami. Jalen Brunson je za zmago New Yorka proti Portlandu s 123:114 dosegel 26, O.G. Anunoby pa 24 točk. Pri gostih, ki so pred domačo tekmo s kratkohlačniki nanizali pet zmag, je bil najboljši Deni Avdija s 25 točkami. Aaron Gordon je za zmago Denverja proti Milwaukeeju s 108:104 dosegel 23 točk, najbolj učinkovit igralec koloradske zasedbe pa je bil Tim Hardaway Jr., ki je po prihodu s klopi za zmago prispeval 26 točk. Pri gostih se je izkazal Grk Janis Antetokounmpo z 31 točkami, 11 podajami in osmimi skoki.

Liga NBA, izidi:

Orlando Magic - New Orleans Pelicans 128:118 Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets 103:98 Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 116:115 (podaljšek) Portland Trail Blazers - New York Knicks 114:123 Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 104:103 Oklahoma City Thunder - Miami Heat 124:112 Denver Nuggets - Milwaukee Bucks 108:104 Phoenix Suns - Washington Wizards 112:93 Golden State Warriors - Atlanta Hawks 111:124 Sacramento Kings - Houston Rockets 111:98