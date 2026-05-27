Košarka

Drama v Novem mestu pripadla Cedeviti Olimpiji

Novo mesto, 27. 05. 2026 21.04 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Cedevita Olimpija - Crvena zvezda

Košarkarji Cedevite Olimpije so dobili prvo tekmo finala lige OTP banka. V Novem mestu so bili po dveh podaljških boljši od Krke z 90:89. Junak dvoboja je bil David Škara, ki je sekundo in pol pred koncem drugega podaljška dosegel odločilni točki z tesno zmago Ljubljančanov. Drugi dvoboj v seriji na tri zmage bo v soboto v Stožicah.

Ljubljančani so naredili prvi korak k peti zaporedni trojni kroni v domačih tekmovanjih in 23. naslovu državnih prvakov oziroma šestemu v nizu. Osvojili so zadnjih petnajst naslovov pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije; zadnjo lovoriko, ki so jo izpustili iz rok, je bil pokal leta 2021.

Tega so dvignili košarkarji Krke, ki od tedaj niso več stopili na najvišjo stopničko v nobenem tekmovanju. Novomeščani imajo sicer sedem naslovov državnega prvaka, zadnjega z letnico 2013/14. Krka in Cedevita Olimpija sta se doslej v finalih DP srečala enajstkrat, prvič sta o naslovu odločala 2001, šestkrat je slavila Krka, petkrat pa Cedevita Olimpija. Lani so Ljubljančani zmagali s 3:1.

Tretja tekma finala bo 1. junija v dvorani Leona Štuklja, morebitni četrta in peta pa sta na sporedu 3. in 5. junija. Današnjo tekmo je bolje začela Olimpija, ki je povedla s 5:0 in poskrbela za prvo minuto odmora, a pozneje sta ekipi kazali dokaj enakovredno igro, v kateri je bila ljubljanska zasedba večino časa rahlo v prednosti. Ta je bila največja malce pred koncem polčasa, ko je Olimpija povedla z 39:30.

Novomeščani pa so v tretji četrtini hitro ujeli korak z Ljubljančani in dobre tri minute pred koncem tega dela igre izid izenačili. Lovro Urbiha je s trojko malce pozneje poskrbel še za vodstvo domače zasedbe, ki je šla v zadnjih deset minut s točko naskoka.

V teh je Krka uvodoma imela preveč slabih akcij in nenatančnih metov, kar so gosti unovčili in prišli do vodstva z 62:55 dobrih pet minut pred koncem. Sledilo je novo obdobje zgrešenih metov na obeh straneh, je pa minuto pred koncem Krka s trojko in prostima metoma prišla na 64:66 in poskrbela za napete zadnje sekunde.

Sukhmail Mathon je 19 sekund pred koncem izid še izenačil in izsilil podaljšek, potem ko Alekseju Nikoliću ob izteku časa ni uspelo zadeti meta s polrazdalje. Tudi v tem je bilo tesno, končal se je s 74:74, tako da je sledil še en podaljšek.

Tudi ta je bil večino časa izenačen, pri 86:86 je Olimpija povedla z 88:86 po polaganju Davida Škare. Ostalo je še 3,9 sekunde za napad Krke, ki ga je izkoristila za trojko Khalila Brantleyja in vodstvo z 89:88. Ljubljančani pa so nato imeli še 1,5 sekunde za svoj met, prav Škara pa je nato ob izteku časa zadel za dve točki in zmago.

Pri Krki je Mathon imel 16 točk in 10 skokov, Brantley 15 točk, Urbiha pa 13 točk in sedem skokov. Pri Olimpiji pa je Dewayne Stewart vpisal 20 točk, toliko jih je imel tudi Umoja Gibson, Aleksej Nikolić (trojke 2-9, met iz igre 4-15) pa je dodal 15 točk in sedem podaj.

Liga OTP banka, finale, prva tekma, izid:

Krka - Cedevita Olimpija 89:90 (15:21, 16:18, 22:13, 13:14, 23:24)

košarka liga otp banka finale krka cedevita olimpija prva tekma

