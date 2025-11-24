Drama v Salt Lake Cityju pripadla Jezernikom: dvojni dvojček Dončića

Košarkarji Los Angeles Lakers so se še drugič v nekaj dneh pomerili z zasedbo Utah Jazz in jo še drugič tudi premagali. Podobno kot minuli torek so tudi tokrat o zmagovalcu odločale malenkosti, ki so na koncu prevesile tehtnico na stran Jezernikov, ki so slavili tesno zmago s 108:106. K tej je slovenski zvezdnik Luka Dončić prispeval nov dvojni dvojček s 33 točkami in 11 skoki. Dodal je še osem podaj in tri ukradene žoge.

Varovanci trenerja JJ Redicka kljub 12. zmagi v sezoni niso delovali najbolj prepričljivo. Čeprav jim je nasproti stalo moštvo Utaha, ki je v novo tekmovalno obdobje 2025/26 vstopilo slabše od pričakovanj (5 zmag in 11 porazov), so do novega uspeha prišli po dramatični končnici, v kateri je zadnji napad za zmago Jazza z zgrešenim metom za tri točke zapravil sicer najboljši posameznik domačih Keyonte George (27 točk). Gostje so bili v prednosti praktično skozi celoten prvi polčas, toda ta ni bila takšna, ki bi Luki Dončiću in druščini omogočala nekoliko mirnejše nadaljevanje dvoboja v Salt Lake Cityju (55:62). Domači so vseskozi na krilih že omenjenega Georga in "letečega" finskega krilnega centra Laurija Markkanena (20 točk in sedem podaj) Lakersom tesno dihali za ovratnik.

Slovenski reprezentančni kapetan je bil tudi tokrat prvo ime obračuna, ki ga je "začinil" s spektakularno akcijo sredi druge četrtine pri vodstvu Jezernikov s 50:47. Luka je po prestreženi podaji tekmeca krenil v protinapad, sprva zelo domiselno potisnil žogo med nogama nebogljenega Kevina Lova in za piko na i podal Jaxonu Hayesu za atraktiven "alley-oop" zaključek. V zadnji del tekme so gostje vstopili s prednostjo treh točk (81:84). Dončiću sta se v napadu priključila Austin Reaves (22 točk in 10 skokov) in povratnik po poškodbi LeBron James (17 točk in osem podaj), kar pa ni prineslo želenega rezultatskega pobega. Po trojki Markkanena dobro minuto pred koncem (106:108) so se domači približali na vsega dve točki zaostanka in imeli po le enem uspešno izvedenem prostem metu Dončića na drugi strani v zadnjem napadu možnost priti celo do zmage.

Do zaključka obračuna je ostalo še pet sekund, do žoge je prišel George in poskusil z metom izza črte 6,75 metra, a bil pri tem na srečo Lakersov nenatančen. Slednji so se z 12. zmago v sezoni na lestvici zahodne konference na drugem mestu izenačili z Denver Nuggetsi. Liga NBA, izid:

Utah Jazz - Los Angeles Lakers 106:108 (30:32, 25:30, 26:22, 25:24)

(Luka Dončić: 33 točk, 11 skokov, 8 podaj in 3 ukradene žoge za Los Angeles Lakers).