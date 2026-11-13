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Košarka

Drama v Washingtonu pripadla Detroitu, Cunningham za zgodovino

Washington, 13. 11. 2026 07.55 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V.
Cade Cunningham

Košarkarji Detroit Pistons so v severnoameriški ligi NBA po pravi drami in dveh podaljških v gosteh premagali Washington Wizards s 144:140. Cade Cunningham je dosegel 52 točk in 11 asistenc ter postal prvi igralec v zgodovini lige, ki je na eni tekmi zbral najmanj 50 točk in vsaj 10 asistenc, ne da bi pri tem izgubil žoge.

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Cade Cunningham je bil osrednji junak Detroita, za katerega je Ausar Thompson dosegel trojni dvojček s 17 točkami, 11 skoki in 11 asistencami. Na drugi strani so pri Washingtonu kar trije člani začetne peterke dosegli najmanj 30 točk. Trae Young je bil s 37 točkami najučinkovitejši, Anthony Davis in Alex Sarr pa sta jih dodala po 30. Kljub temu niso preprečili šestega zaporednega poraza čarovnikov iz prestolnice.

Gledalci so spremljali izenačeno tekmo z 20 menjavami v vodstvu. Detroit je v drugem polčasu povedel z dvomestno prednostjo, a so se domači postopoma vrnili v igro. Manj kot dve sekundi pred koncem rednega dela je Cunningham pri vodstvu Detroita s 119:118 izkoristil oba prosta meta, Young pa je s trojko ob zvoku sirene izsilil podaljšek.

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V prvem podaljšku so košarkarji Washingtona povedli s 128:121, toda Cunningham je zadel trojko za izenačenje 30 sekund pred koncem. Nato je podal Duncanu Robinsonu, ki je zadel za vodstvo Detroita, vendar je pregled posnetka pokazal, da je imel pri metu stopalo na črti za tri točke, zato so sodniki koš priznali le za dve točki. To se je izkazalo za pomembno, saj je Young nato podal letošnjemu prvemu izboru na naboru lige NBA AJ-ju Dybantsi, ki je z metom iz obrata izsilil še drugi podaljšek.

Cunningham je 25 sekund pred koncem drugega podaljška z metom iz obrata Detroitu zagotovil štiri točke prednosti. Washington tokrat ni več našel odgovora. Young je zgrešil dva poskusa za tri točke, domači pa so nato z dvema prostima metoma le še ublažili poraz. "Po dveh podaljških je bilo vse odvisno od tega, kdo si bolj želi zmage in kdo ima še dovolj moči. Sam bi vsak dan stavil na svojo ekipo. Odlična zmaga za nas," je po tekmi dejal Cunningham.

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Philadelphia do novega preobrata

Košarkarji Philadelphia 76ers so doma premagali Toronto Raptors s 123:112. Tyrese Maxey je dosegel 27 točk in osem asistenc, Joel Embiid pa je prispeval 20 točk. Philadelphia je prišla že do petega preobrata v sezoni, potem ko je na tekmi zaostajala za najmanj deset točk.

Philadelphia je v prvi četrtini zaostajala že za 17 točk. Embiid je zaradi težav s kolenom za kratek čas zapustil igrišče, nato pa se vrnil in pomagal ekipi do zmage. "To je bila izjemno lepa zmaga. Vztrajali smo, čeprav začetek ni bil dober," je dejal Maxey, ki je pohvalil tudi sodelovanje z Embiidom, najkoristnejšim igralcem lige leta 2023.

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Veteran LeBron James, ki bo prihodnji mesec dopolnil 42 let, je tekmo izpustil zaradi težav s spodnjim delom hrbta. Philadelphia ima zdaj razmerje zmag in porazov 10:3 ter za vodilnim Bostonom (10:2) v vzhodni konferenci zaostaja za pol zmage. Minnesota Timberwolves so bili prepričljivo boljši od Dallas Mavericks s 133:94, Phoenix Suns pa so po zaslugi 30 točk Devina Bookerja premagali Charlotte Hornets s 101:96.

Liga NBA, izidi:

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 123:112

Washington Wizards - Detroit Pistons 140:144

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 133:94

Phoenix Suns - Charlotte Hornets 101:96

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košarka liga nba detroit pistons cade cunningham washington wizards

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