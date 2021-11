Drama z izginulim italijanskim košarkarjem s srečnim koncem

V iskalno akcijo se je vključila policija in našla njegov avtomobil, ki je bil parkiran ob jezeru Maggiore na območju Ville Taranto. Okoliščine njegovega izginotja so policijo spodbudile k razmišljanju, da je storil samomor. Potapljači so nato v jezeru dva dni iskali pogrešanega, a neuspešno.

Iz njegovega kluba Legnano Basket Knights so sporočili: "Sebova vrnitev domov je naša najlepša zmaga." Njegov brat pa je ob tem dodal: "Seb je živ, to je čudež."