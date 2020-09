Pohvale Miamiju in Dragiću, kritike sodnikom: 'To je sramota'

Jimmy Butler je s prostima metoma po izteku igralnega časa prinesel novo zmago ekipi Miami Heat, ki v konferenčnem polfinalu proti Milwaukee Bucksom vodi že z 2:0 v zmagah. Odločilna akcija, v kateri je z izvrstno podajo sodeloval tudi slovenski zvezdnik Goran Dragić, tudi več ur po tekmi še vedno buri duhove ...

icon-expand Dragić (na fotografiji) je bil s 23 točkami najboljši strelec Miamija na drugi tekmi konferenčnega polfinala. FOTO: AP

Grški as Giannis Antetokounmpoje s klopi nemočno spremljal, kako je Jimmy Butler hladnokrvno zadel prosta meta in njegovim Milwaukee Bucksom zadal že drugi poraz v paru. Bucksi so končnico tudi letos začeli v družbi največjih favoritov za končno zmago, Grk, ki je pred dnevi že dobil nagrado za najboljšega obrambnega košarkarja v ligi, pa brani tudi laskavi naziv najkoristnejšega košarkarja pretekle sezone. A to Jelenom v teh trenutkih prav nič ne pomaga, saj je Miami s spet izvrstnim Goranom Dragićemže opravil polovico dela v lovu na nepričakovano uvrstitev v konferenčni finale.

Dragić je bil s 23 točkami prvi strelec Vročice in v osrčju odločilne akcije, ko je v zadnjih sekundah našel Butlerja, Američana pa je z osebno napako ustavil Antetokounmpo. Kljub pritožbam in pregledom posnetkov je odločitev sodnikov obveljala. Po besedah sodnikov je Butler vrgel pred iztekom igralnega časa, zato akcija traja do trenutka, ko igralec pristane na tleh, Antetokounmpo pa je po njihovem mnenju "vplival na Butlerjevo ravnotežje in zmožnost neoviranega pristanka":

Butler: Porinil me je

"Škoda. Želim si, da bi lahko žogo brcnil v koš in dejal, da mi je uspelo na takšen način," je v šali dejal Butler, znan ljubitelj nogometa, ki je svoja prosta meta primerjal s kazenskim strelom z bele točke. "Šlo je za 'izolacijo', Goran je hudičevo dobro podal, nato smo le čakali, da se je iztekel čas. 'Step-back' met v skoku in bil sem pod prekrškom, porinil me je s hrbta. Tega ne morem zanikati, takrat pa sem vedel, da moram zadeti enega od dveh, na koncu pa sem, mislim, zadel oba in nato smo zmagali." "Jimmy, prosim, zadeni koš!" pa je v intervjuju takoj po tekmi Dragić v smehu razkril, kaj mu je rojilo po glavi v odločilnih trenutkih tekme, kaj bi dejal soigralcu, ki je bil nato obakrat uspešen s črte prostih metov."S fanti popolnoma zaupamo Jimmyju. Vemo, da bo, če mu bomo dali žogo ob koncu tekme, naredil nekaj dobrega. Nič čudnega, on je zvezda te lige," je še pojasnil Dragić.

