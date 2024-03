Dramo v Sacramentu odločili Exumova trojka in izjemna obramba Dallasa v zadnji četrtini

Košarkarji Dallasa so znova dokazali, da so v tem trenutku eno od najboljših moštev v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Potem ko so v večjem delu drugega zaporednega obračuna v zadnjih treh dneh proti Sacramentu zaostajali za tekmecem, so varovanci Jasona Kidda v zadnjih petih minutah z izjemno obrambo in raznovrstnim napadom zrežirali preobrat in prišli do super pomembne zmage s 107:103, h kateri je slovenski superzvezdnik Luka Dončić prispeval 26 točk, 12 podaj in 9 skokov.