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Dres Jordana iz finala lige NBA leta 1998 prodali za rekordni znesek

New York, 01. 10. 2026 14.49 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
STA
Michael Jordan

Dres, ki ga je eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA Michael Jordan nosil na tretji tekmi finala lige leta 1998, so na dražbi prodali za 12,26 milijona dolarjev (10,87 milijona evrov). Dres iz časa pri Chicago Bulls je tako postal najdražji predmet, ki je bil kdajkoli povezan z Jordanom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Dres Michaela Jordana so prodali na dražbi hiše Joopiter, katere lastnik je Pharrell Williams. Dres je presegel prejšnji rekord, kar se tiče Jordanovih spominskih predmetov, ki je znašal 10,09 milijona dolarjev (8,94 milijona evrov). Tudi takrat je šlo za dres, ki ga je Jordan nosil na prvi tekmi iste finalne serije. Jordan je leta 1998 osvojil svoj šesti in zadnji naslov prvaka lige NBA, ko so Chicago Bulls s 4:2 v zmagah premagali Utah Jazz.

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Kljub rekordu za Jordanove reči pa znesek še zdaleč ni blizu rekordnih cen, ki jih nekateri plačujejo za športne spominke. Najdražji predmet ostaja dres, ki ga je bejzbolska legenda Babe Ruth nosil med svetovno serijo leta 1932. Leta 2024 je bil prodan za 24,12 milijona dolarjev (21,38 milijona evrov), še navaja Hina.

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