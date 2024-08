Dres Krke bo nosil Američan Brady Skeens

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Brady Skeens se je šolal na univerzi Washburn, kjer je med letoma 2014 in 2018 odigral 102 tekmi za tamkajšnjo študentsko ekipo. Po odhodu iz ZDA je igral v Kanadi, na Finskem, v Izraelu, Turčiji in Italiji, kjer je zadnji dve sezoni nosil dres ekipe Piacenze. V minuli sezoni je v 32 minutah na tekmo dosegal 10,5 točke in 10,3 skoka.

"Za prihod v Krko sem se odločil, ker sem dobil dobro priložnost za igranje na visoki tekmovalni ravni: tako v ligi Aba kot v slovenskem državnem prvenstvu. Vsako tekmo v dresu Krke bom odigral tako, kot da je moja zadnja. Dal bom vse od sebe in naredil vse, kar je v moji moči, da ekipi pomagam. Komaj čakam, da spoznam navijače. Veselim se tekem v Novem mestu," je dejal 203 centimetre visoki Skeens.