Dres Michaela Jordana na dražbi dosegel najvišjo ceno v zgodovini

Pred tem je rekordni znesek dosegel dres argentinskega nogometaša Diega Maradone, ki ga je nosil na svetovnem prvenstvu 1986, ko je v četrtfinalu dosegel odločilni gol proti Angliji, in ki je šel v zgodovino kot božja roka. Kupec je zanj odštel 9,3 milijona dolarjev (okoli devet milijonov evrov). "V tednu dni, odkar smo najavili dražbo, je bilo čutiti veliko zanimanje. Ne le pri ljubiteljih športa, pač pa tudi pri zbirateljih, ki se zanimajo za redke predmete iz zgodovine," je v zvezi s tem povedal Brahm Wachter iz že omenjene dražbene hiše. V osnovi so poznavalci pričakovali, da se bo dres prodal za tri do pet milijonov dolarjev.

V finalu prvenstva 1998 so Chicago Bullsi na krilih Jordana premagali Utah Jazz s 4:2.