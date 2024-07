Druga največja pogodba v zgodovini: 70 milijard za medijske pravice NBA

New York, 25. 07. 2024 08.39 | Posodobljeno pred 31 minutami

Košarkarska liga NBA je v sredo podpisala 76 milijard dolarjev (70,1 milijarde evrov) vredno pogodbo o medijskih pravicah v ZDA s podjetji Walt Disney Company, NBC Universal in Amazon. Zaveza zajema 11 let, od sezone 2025 do 2036, je vodstvo lige NBA zapisalo v sporočilu za javnost.