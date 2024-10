Drugi evropski poraz Cedevite Olimpije

Slovenski prvaki bi v primeru zmage lahko postavili najboljši izkupiček po šestih kolih rednega dela, odkar sodelujejo v Evropskem pokalu, a se jim tokrat ni posrečilo.

Po dobrem začetku Olimpije in izenačeni prvi četrtini, so se gostje iz Izraela občutneje oddaljili v drugem delu igre, v tretjem pa pobegnili že na 20 in več točk prednosti. Ljubljanski košarkarji so se borili do zadnjih minut tekme, a se razlika na semaforu ni zmanjšala, in Stožice so prvič v tej sezoni Evropskega pokala videle poraz zmajev.

Kapetan Jaka Blažič se je na domačem igrišču s 15 točkami zapisal kot prvi strelec Cedevite, s 13 točkami pa mu je sledil Gregor Glas. Devin Robinson in Devante Jones sta se ustavila pri 12 točkah, strelskemu izkopičku pa dodala še pet skokov in šest asistenc. Joan Beringer je v statistiko zapisal 10 točk in šest skokov, Rok Radović in Martinas Geben pa sta dosegla vsak po osem točk. Pri Izraelcih je blestel Jared Harper, ki je dosegel kar 30 točk.