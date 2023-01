Drugi evropski spektakel v Beogradu pripadel Partizanu

Pekel, koreografija in tesna končnica

Črno-beli so v izjemni kulisi dvorane Aleksandar Nikolić sinoči zdržali pritisk in s tem ostali v boju za napredovanje med najboljših osem ekip letošnje evroligaške sezone. Že na uvodu je prvič zagrmelo s tribun, kjer so bili tudi na poziv domačih navijačev, podobno kot na prvem evropskem večnem derbiju, tudi navijači gostov. Okoli 8000 duš je v zrak dvignilo papirje, na katerih je bila v posmeh nasprotnikom podoba človeka, ki se drži za glavo, ki je uprizarjala številne navijače Partizana ob trojki za zmago Nemanje Nedovića na prvem derbiju, ki ga je Zvezda dobila 8. decembra v Areni s 76-73. Tudi nadaljevanje je minilo ob imenitni atmosferi, košarkarji Partizana pa so večji del dvoboja vodili, največ za 8 točk. Ob koncu so se gostitelji vrnili, bili nekajkrat le točko stran od izenačenja, a črno-beli so zdržali vse do konca ter prišli do zmage, 10. v evropski sezoni, s čimer so se na 11. mestu izenačili z večnim rivalom v boju za tako željeno 8. mesto in napredovanje.